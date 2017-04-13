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13. 04. 2017

Беларусь выплатила долг за российский газ в 726 млн долларов

13 апреля стало известно, что Беларусь в полном объеме погасила долг за российский газ, образовавшийся в 2016 – начале 2017 года. Власти республики перечислили «Газпрому» 726,2 миллиона долларов, о чем говорится в сообщении российской компании.

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«Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллиона долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед «Газпромом» за поставки российского газа в 2016—2017 годах», - отметили представители холдинга.
 
Кроме того, сегодня руководство РФ одобрило цены и условия поставки нефти и газа в Беларусь. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Россия и Беларусь пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. 
 
Таким образом, нефтегазовый конфликт между братскими странами завершился. В 2017 году Беларусь будет платить России за газ по тарифу 130 долларов за кубометр, а в 2018 году начнут действовать скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены. Российская сторона увеличит поставки нефти с 18 до 24 млн тонн в год и освободит Минск от обязательной поставки нефтепродуктов в РФ.
 
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