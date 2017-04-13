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13. 04. 2017

В Могилеве умерла 4-летняя девочка, избитая сожителем матери

13 апреля стало известно, что в Могилевской областной детской больнице умерла четырехлетняя девочка, которую жестоко избил сожитель матери. Травмированной малышке сделали трепанацию черепа, но спасти ее врачам так и не удалось.

Информацию о смерти четырехлетней девочки из деревни Амховая-1 Могилевского района подтвердила сегодня официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. По ее словам, следователи продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное в отношении 26-летнего мужчины. Его действия переквалифицированы на убийство заведомо малолетнего с особой жестокостью.
 
Трагический случай произошел в деревне Амховая-1 вечером 30 марта. Мужчина решил «перевоспитать» девочку, которая не хотела его слушаться. Он ее избил и ушел из дома, оставив одну – ее мать в это время была на работе. Придя домой под утро, мужчина обнаружил ребенка без сознания и вызвал скорую помощь. Девочка поступила в больницу с тяжелейшими травмами.
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