В Могилеве умерла 4-летняя девочка, избитая сожителем матери

13 апреля стало известно, что в Могилевской областной детской больнице умерла четырехлетняя девочка, которую жестоко избил сожитель матери. Травмированной малышке сделали трепанацию черепа, но спасти ее врачам так и не удалось.
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13 апреля стало известно, что в Могилевской областной детской больнице умерла четырехлетняя девочка, которую жестоко избил сожитель матери. Травмированной малышке сделали трепанацию черепа, но спасти ее врачам так и не удалось.
- Соседи не жалуются когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.