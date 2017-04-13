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13. 04. 2017

КГК: вместе с Арбузовым задержали 11 человек, ущерб более $60 млн

Источник фото: СК РБ

13 апреля Комитет государственного контроля Беларуси подтвердил информацию о задержании крупного белорусского бизнесмена, совладельца холдинга Fenox Global Group Виталия Арбузова. Он стал фигурантом масштабного уголовного дела за уклонение от уплаты налогов – на сумму более 100 миллионов рублей. Вместе с ним правоохранители задержали еще 11 человек.

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В КГК заявили, что Виталий Арбузов подозревается в том, что с 2010 года он вел в Беларуси незаконный бизнес. Подконтрольные ему предприятия завышали в разы стоимость импортируемой продукции, в результате чего налогооблагаемая база становилась ниже. Также он реализовывал в Беларуси, Украины и Россию за наличный расчет, а документы на экспорт товаров оформлялись по заниженной цене. Это позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС. 
 
Также в КГК отметили, что Абузов продавал товары крупным промышленным предприятиям (МАЗ, МЗКТ, Пеленг), что в итоге сказывалось на стоимости производимой ими продукции. По предварительной оценке, сумма неуплаченных налогов превышает 100 миллионов рублей. Еще более 20 миллионов рублей было незаконно возвращено из бюджета за НДС. Итого – 63,4 млн долларов по нынешнему курсу Нацбанка.
 
В итоге Департамент финансовых расследований возбудил 8 уголовных дел за хищение путем злоупотребления служебным положением и 11 уголовных дел за неуплату налогов. 18 человек проходят по делу в качестве подозреваемых. 12 человек, в том числе председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов, задержаны.
 
По уголовным делам ведется предварительное расследование. На имущество подозреваемых, включая дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили наложен арест. 
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