В Светлогорске в бассейне СДЮШОР нашли труп мужчины

В Светлогорске (Гомельская обл.) в бассейне детско-юношеской школы олимпийского резерва обнаружили труп мужчины. Им оказался 63-летний местный житель, который работал ремонтировщиком плоскостопных спортивных сооружений и в тот день менял воду в бассейне.

По факту смерти мужчины светлогорские следователи проводят проверку. Как сообщили в Следственном комитете, 8 апреля мужчина осуществлял замену воды в бассейне СДЮШОР. Около 10:30 его нашли в воде без признаков жизни.

Следователи опросили сотрудников спортивной детско-юношеской школы, родственников погибшего. Одной из основных рассматриваемых версий гибели рабочего является резкое ухудшение самочувствия в связи с наличием заболевания. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.