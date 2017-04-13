Лента RSS
Подписаться на ленту
13 апреля 2017, четверг, 20:05
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
13. 04. 2017

Житель Речицы после разрыва с сожительницей рассылал ее интимные фото

В Речице 56-летний мужчина после расставания с сожительницей разослал в интернете ее интимные фотографии, требуя вернуть некие деньги, которые женщина якобы осталась ему должна. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

смотрите также Сеанс "любви" по скайпу закончился для минчанина вымогательством $100
После разрыва отношений житель Речицы создал фейковую страницу в «Одноклассниках», а затем разослал эротические фотографии женщины ее родственникам, пишет «Дняпровец». Это произошло в конце января. Фотографии были сделаны, когда они еще жили вместе. Вперемешку с угрозами он пообещал ознакомить с картинками и остальную родню.
 
Вскоре брат женщины и ее племянница подали заявление в милицию, решив оградить себя от подобной рассылки и угроз в адрес родственницы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характер. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Это Интересно
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Соседи не жалуются когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.