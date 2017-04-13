Житель Речицы после разрыва с сожительницей рассылал ее интимные фото

В Речице 56-летний мужчина после расставания с сожительницей разослал в интернете ее интимные фотографии, требуя вернуть некие деньги, которые женщина якобы осталась ему должна. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

смотрите также Сеанс "любви" по скайпу закончился для минчанина вымогательством $100 После разрыва отношений житель Речицы создал фейковую страницу в «Одноклассниках», а затем разослал эротические фотографии женщины ее родственникам, пишет «Дняпровец» . Это произошло в конце января. Фотографии были сделаны, когда они еще жили вместе. Вперемешку с угрозами он пообещал ознакомить с картинками и остальную родню. Вскоре брат женщины и ее племянница подали заявление в милицию, решив оградить себя от подобной рассылки и угроз в адрес родственницы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характер. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.