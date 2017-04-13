Житель Речицы после разрыва с сожительницей рассылал ее интимные фото

В Речице 56-летний мужчина после расставания с сожительницей разослал в интернете ее интимные фотографии, требуя вернуть некие деньги, которые женщина якобы осталась ему должна. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
В Речице 56-летний мужчина после расставания с сожительницей разослал в интернете ее интимные фотографии, требуя вернуть некие деньги, которые женщина якобы осталась ему должна. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
- Соседи не жалуются когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.