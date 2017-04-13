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13. 04. 2017

Белорусы стали меньше употреблять спиртное – 8,8 литра в год

Спиртные напитки в магазине Источник фото: БелТА

Белорусы стали меньше употреблять спиртные напитки, сообщил заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько. По данным Белтата, в 2016 году потребление алкоголя на душу населения составило 8,8 литра, тогда как в 2015-м выходило 9,05 литра.

По словам Алексея Кралько, в Беларуси отмечается снижение количества пациентов, наблюдаемых врачами наркологической службы. С 2016 года в Беларуси реализована программа «По упреждению и предотвращению пьянства и алкоголизма», результаты которой показывают улучшение медико-демографических показателей, пишет БелТА.
 
«За 2016 год на 8,4% снизилось количество лиц, перенесших алкогольные психозы, на 2% снизилось количество страдающих хроническим алкоголизмом, на 2,6% уменьшилось количество пьющих женщин», - сообщил врач и добавил, что для улучшения результатов по предотвращению и упреждению алкоголизма очень важно взаимодействие Минздрава с другими ведомствами.
 
Ранее Телеграф сообщал, что белорусские ученые работают над технологией восстановления печени, пострадавшей от действия алкоголя. 
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