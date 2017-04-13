Белорусы стали меньше употреблять спиртное – 8,8 литра в год

Спиртные напитки в магазине Источник фото: БелТА Facebook

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Белорусы стали меньше употреблять спиртные напитки, сообщил заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько. По данным Белтата, в 2016 году потребление алкоголя на душу населения составило 8,8 литра, тогда как в 2015-м выходило 9,05 литра.