В Беларуси на 29 специальностей в вузы можно поступить без экзаменов

В Беларуси определены специальности в вузах, на которые абитуриенты могут поступить без сдачи экзаменов в этом году. Всего их насчитывается 29. Соответствующий перечень утвержден постановлением Министерства образования № 25 от 20 марта 2017 года.

смотрите также Минобразования Беларуси установило график проведения ЦТ-2017 Этот документ был сегодня размещен на Национальном правовом интернет-портале и уже вступил в силу. Всего в нем перечислены 29 специальностей, на которые некоторых абитуриентов зачислят без экзаменов. К последним относятся победители международных и республиканских олимпиад, золотые и серебряные медалисты, выпускники, имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием. В перечень таких специальностей вошли: Технический труд и предпринимательство

Обслуживающий труд и предпринимательство

Технический труд и техническое творчество

Обслуживающий труд и изобразительное искусство

Профессиональное обучение (по направлениям)

Технологическое оборудование машиностроительного производства

Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов

Машины и технология обработки материалов давлением

Машины и технология литейного производства

Машины и оборудование лесного комплекса

Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)

Лесоинженерное дело

Технология электрохимических производств

Химическая технология переработки древесины

Производство текстильных материалов (по направлениям)

Конструирование и технология швейных изделий

Конструирование и технология изделий из кожи

Агрономия

Селекция и семеноводство

Защита растений и карантин

Плодоовощеводство

Агрохимия и почвоведение

Зоотехния

Ветеринарная медицина

Промышленное рыбоводство

Мелиорация и водное хозяйство

Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве

Лесное хозяйство