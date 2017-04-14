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14. 04. 2017

В Беларуси на 29 специальностей в вузы можно поступить без экзаменов

Абитуриенты Источник фото: ByMedia.net

В Беларуси определены специальности в вузах, на которые абитуриенты могут поступить без сдачи экзаменов в этом году. Всего их насчитывается 29. Соответствующий перечень утвержден постановлением Министерства образования № 25 от 20 марта 2017 года.

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Этот документ был сегодня размещен на Национальном правовом интернет-портале и уже вступил в силу. Всего в нем перечислены 29 специальностей, на которые некоторых абитуриентов зачислят без экзаменов. К последним относятся победители международных и республиканских олимпиад, золотые и серебряные медалисты, выпускники, имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием. 
 
В перечень таких специальностей вошли:  
 
  • Технический труд и предпринимательство
  • Обслуживающий труд и предпринимательство
  • Технический труд и техническое творчество
  • Обслуживающий труд и изобразительное искусство
  • Профессиональное обучение (по направлениям)
  • Технологическое оборудование машиностроительного производства
  • Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов
  • Машины и технология обработки материалов давлением
  • Машины и технология литейного производства
  • Машины и оборудование лесного комплекса
  • Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)
  • Лесоинженерное дело
  • Технология электрохимических производств
  • Химическая технология переработки древесины
  • Производство текстильных материалов (по направлениям)
  • Конструирование и технология швейных изделий
  • Конструирование и технология изделий из кожи
  • Агрономия
  • Селекция и семеноводство
  • Защита растений и карантин
  • Плодоовощеводство
  • Агрохимия и почвоведение
  • Зоотехния
  • Ветеринарная медицина
  • Промышленное рыбоводство
  • Мелиорация и водное хозяйство
  • Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
  • Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве
  • Лесное хозяйство
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