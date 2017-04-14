В Беларуси на 29 специальностей в вузы можно поступить без экзаменов

В Беларуси определены специальности в вузах, на которые абитуриенты могут поступить без сдачи экзаменов в этом году. Всего их насчитывается 29. Соответствующий перечень утвержден постановлением Министерства образования № 25 от 20 марта 2017 года.
- Технический труд и предпринимательство
- Обслуживающий труд и предпринимательство
- Технический труд и техническое творчество
- Обслуживающий труд и изобразительное искусство
- Профессиональное обучение (по направлениям)
- Технологическое оборудование машиностроительного производства
- Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов
- Машины и технология обработки материалов давлением
- Машины и технология литейного производства
- Машины и оборудование лесного комплекса
- Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)
- Лесоинженерное дело
- Технология электрохимических производств
- Химическая технология переработки древесины
- Производство текстильных материалов (по направлениям)
- Конструирование и технология швейных изделий
- Конструирование и технология изделий из кожи
- Агрономия
- Селекция и семеноводство
- Защита растений и карантин
- Плодоовощеводство
- Агрохимия и почвоведение
- Зоотехния
- Ветеринарная медицина
- Промышленное рыбоводство
- Мелиорация и водное хозяйство
- Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
- Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве
- Лесное хозяйство
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