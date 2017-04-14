Лента RSS
Подписаться на ленту
14 апреля 2017, пятница, 12:43
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
14. 04. 2017

В Витебске мужчина подкараулил возле дома бывшую жену и убил

В Витебске 46-летний мужчина подкараулил на улице бывшую супругу и убил с помощью ножа. Жители близлежащих домов услышали отчаянные крики о помощи и вызвали милицию, но пока те приехали, было уже слишком поздно.

В УСК по Витебской области сообщили, что убийство произошло около 9 часов вечера 13 апреля возле дома № 21/1 на проспекте Победы. Мужчина  подкараулил 40-летнюю экс-жену возле дома и пять раз ударил ножом, после чего скрылся. Местные жители услышали крики о помощи и позвонили в милицию. Однако нанесенные травмы были тяжелыми – женщина умерла на месте происшествия.
 
Сотрудники милиции искали подозреваемого всю ночь. Мужчину задержали на следующее утро в Витебском районе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев, назначили судмедэкспертизу и сейчас устанавливают мотивы преступления.
Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Соседи не жалуются когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.