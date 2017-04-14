В Витебске мужчина подкараулил возле дома бывшую жену и убил

В Витебске 46-летний мужчина подкараулил на улице бывшую супругу и убил с помощью ножа. Жители близлежащих домов услышали отчаянные крики о помощи и вызвали милицию, но пока те приехали, было уже слишком поздно.

В УСК по Витебской области сообщили, что убийство произошло около 9 часов вечера 13 апреля возле дома № 21/1 на проспекте Победы. Мужчина подкараулил 40-летнюю экс-жену возле дома и пять раз ударил ножом, после чего скрылся. Местные жители услышали крики о помощи и позвонили в милицию. Однако нанесенные травмы были тяжелыми – женщина умерла на месте происшествия.

Сотрудники милиции искали подозреваемого всю ночь. Мужчину задержали на следующее утро в Витебском районе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев, назначили судмедэкспертизу и сейчас устанавливают мотивы преступления.