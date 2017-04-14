В Витебске мужчина подкараулил возле дома бывшую жену и убил

В Витебске 46-летний мужчина подкараулил на улице бывшую супругу и убил с помощью ножа. Жители близлежащих домов услышали отчаянные крики о помощи и вызвали милицию, но пока те приехали, было уже слишком поздно.
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В Витебске 46-летний мужчина подкараулил на улице бывшую супругу и убил с помощью ножа. Жители близлежащих домов услышали отчаянные крики о помощи и вызвали милицию, но пока те приехали, было уже слишком поздно.
- Соседи не жалуются когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.