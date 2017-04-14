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14. 04. 2017

Минобразования Беларуси установило график проведения ЦТ-2017

Министерство образования Беларуси установило график проведения централизованного тестирования в этом году, подписав соответствующее постановление №29а от 31.03.2017 года. Об этом сегодня сообщили на Национальном правовом-портале.

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Регистрация на централизованное тестирование начнется 30 апреля и завершится 3 июня. Пункты регистрации абитуриентов будут работать с 9:00 до 19:00, по субботам 0 с 9:00 до 18:00. Сами испытания пройдут в период с 12 июня по 2 июля. Традиционно каждое ЦТ будет начинаться в 11:00.
 
Календарь проведения ЦТ в 2017 году:
 
  • белорусский язык – 12 июня, понедельник; 
  • русский язык – 14 июня, среда; 
  • обществоведение – 16 июня, пятница; 
  • математика – 18 июня, воскресенье;
  • биология – 20 июня, вторник; 
  • иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 22 июня, четверг; 
  • химия – 24 июня, суббота; 
  • физика – 26 июня, понедельник; 
  • история Беларуси – 28 июня, среда; 
  • география – 30 июня, пятница; 
  • всемирная история (новейшее время) – 2 июля, воскресенье.
 
Ранее Минобразования установило минимальный порог баллов на ЦТ в 2017 году. 
 
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