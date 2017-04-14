Минобразования Беларуси установило график проведения ЦТ-2017

Министерство образования Беларуси установило график проведения централизованного тестирования в этом году, подписав соответствующее постановление №29а от 31.03.2017 года. Об этом сегодня сообщили на Национальном правовом-портале.

смотрите также В Беларуси на 29 специальностей в вузы можно поступить без экзаменов Регистрация на централизованное тестирование начнется 30 апреля и завершится 3 июня. Пункты регистрации абитуриентов будут работать с 9:00 до 19:00, по субботам 0 с 9:00 до 18:00. Сами испытания пройдут в период с 12 июня по 2 июля. Традиционно каждое ЦТ будет начинаться в 11:00. Календарь проведения ЦТ в 2017 году: белорусский язык – 12 июня, понедельник;

русский язык – 14 июня, среда;

обществоведение – 16 июня, пятница;

математика – 18 июня, воскресенье;

биология – 20 июня, вторник;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 22 июня, четверг;

химия – 24 июня, суббота;

физика – 26 июня, понедельник;

история Беларуси – 28 июня, среда;

география – 30 июня, пятница;

всемирная история (новейшее время) – 2 июля, воскресенье. Ранее Минобразования установило минимальный порог баллов на ЦТ в 2017 году.