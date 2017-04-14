Минобразования Беларуси установило график проведения ЦТ-2017

Министерство образования Беларуси установило график проведения централизованного тестирования в этом году, подписав соответствующее постановление №29а от 31.03.2017 года. Об этом сегодня сообщили на Национальном правовом-портале.
- белорусский язык – 12 июня, понедельник;
- русский язык – 14 июня, среда;
- обществоведение – 16 июня, пятница;
- математика – 18 июня, воскресенье;
- биология – 20 июня, вторник;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 22 июня, четверг;
- химия – 24 июня, суббота;
- физика – 26 июня, понедельник;
- история Беларуси – 28 июня, среда;
- география – 30 июня, пятница;
- всемирная история (новейшее время) – 2 июля, воскресенье.
новость