В I квартале белорусы продали валюты на 1,83 млрд долларов

В январе-марте 2017 года белорусы продали наличной и безналичной валюты на сумму около 1,83 млрд долларов в эквиваленте, а купили – почти 1,33 млрд долларов. Таким образом, в первом квартале они стали чистыми продавцами валюты на 500,34 млн долларов, о чем свидетельствуют данные Нацбанка.

Что касается объема покупки-продажи наличной валюты, в январе-марте население Беларуси приобрело около 1 млрд долларов, а реализовало – 1,61 млрд долларов. Объем чистой продажи наличной валюты составил около 600 млн долларов. За этот же период субъекты хозяйствования – резиденты республики продали 4,025 млрд долларов, а купили - 4,108 млрд. Чистая покупка валюты составила 83,28 млн долларов.