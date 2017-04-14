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14. 04. 2017

В I квартале белорусы продали валюты на 1,83 млрд долларов

Источник фото: Советская Белоруссия

В январе-марте 2017 года белорусы продали наличной и безналичной валюты на сумму около 1,83 млрд долларов в эквиваленте, а купили – почти 1,33 млрд долларов. Таким образом, в первом квартале они стали чистыми продавцами валюты на 500,34 млн долларов, о чем свидетельствуют данные Нацбанка.

Что касается объема покупки-продажи наличной валюты, в январе-марте население Беларуси приобрело около 1 млрд долларов, а реализовало – 1,61 млрд долларов. Объем чистой продажи наличной валюты составил около 600 млн долларов.
 
За этот же период субъекты хозяйствования – резиденты республики продали 4,025 млрд долларов, а купили - 4,108 млрд. Чистая покупка валюты составила 83,28 млн долларов.
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