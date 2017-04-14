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14. 04. 2017

Организаторы Минского полумарафона надеются собрать 30 тыс. бегунов

Организаторы Минского полумарафона, который назначен на 10 сентября, надеются собрать 30 тысяч участников в этом году. Об этом на пресс-конференции 13 апреля сообщил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Регистрация участников Минского полумарафона – 2017 уже началась. Мероприятие пройдет 10 сентября, когда Минск будет праздновать свое 950-летие. По словам Вадима Девятовского, они планируют, что в забеге на 5,5 км будут участвовать 21 тысяча любителей бега, на 21 км - 5 тысяч, а на 10 км - 4 тысячи.
 
Также он рассказал о некоторых изменениях в проведении забегов. Начало старта каждого из них будет отличаться, чтобы избежать скопления людей. Немного изменится маршрут трассы на 5,5 км. Школьникам, студентам, пенсионерам и ликвидаторам ЧАЭС не нужно платить взнос на дистанции 5,5 км, для людей с ограниченными возможностями предусмотрена бесплатная регистрация на все дистанции. 
 
Стоимость регистрации зависит от категории участника, дистанции и времени регистрации, и составляет от 5 до 55 рублей. Организаторы обратили внимание, что призовой фонд будет не меньше прошлогоднего, который составил 25 тыс. долларов.
 
В этом году Минский полумарафон пройдет уже в третий раз. В 2016 году в нем участвовали 20 тысяч человек из 42 стран мира. 
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