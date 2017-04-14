Организаторы Минского полумарафона надеются собрать 30 тыс. бегунов

Организаторы Минского полумарафона, который назначен на 10 сентября, надеются собрать 30 тысяч участников в этом году. Об этом на пресс-конференции 13 апреля сообщил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Регистрация участников Минского полумарафона – 2017 уже началась. Мероприятие пройдет 10 сентября, когда Минск будет праздновать свое 950-летие. По словам Вадима Девятовского, они планируют, что в забеге на 5,5 км будут участвовать 21 тысяча любителей бега, на 21 км - 5 тысяч, а на 10 км - 4 тысячи.

Также он рассказал о некоторых изменениях в проведении забегов. Начало старта каждого из них будет отличаться, чтобы избежать скопления людей. Немного изменится маршрут трассы на 5,5 км. Школьникам, студентам, пенсионерам и ликвидаторам ЧАЭС не нужно платить взнос на дистанции 5,5 км, для людей с ограниченными возможностями предусмотрена бесплатная регистрация на все дистанции.

Стоимость регистрации зависит от категории участника, дистанции и времени регистрации, и составляет от 5 до 55 рублей. Организаторы обратили внимание, что призовой фонд будет не меньше прошлогоднего, который составил 25 тыс. долларов.

В этом году Минский полумарафон пройдет уже в третий раз. В 2016 году в нем участвовали 20 тысяч человек из 42 стран мира.