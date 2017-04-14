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14. 04. 2017

Фура сбила насмерть женщину на трассе М1 в Кобринском районе

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Минувшей ночью на трассе М1 в Кобринском районе дальнобойщик насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу. Как сообщили в Брестской областной ГАИ, ДТП со смертельным исходом произошло около полуночи 14 апреля на автодороге Брест - Минск - граница России.

Предварительно сотрудники ГАИ установили, что 57-летний гражданин России за рулем грузового автомобиля с полуприцепом Iveco на 60-м километре трассы наехал на 42-летнюю женщину, переходившую дорогу. Она получили тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.
 
Сообщается, что погибшая не была обозначена световозвращающими элементами. ГАИ поводит проверку по факту ДТП.
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