Миноблсуд оставил в силе приговор газовщикам, обвиненных в трагедии в Борисове

В пятницу, 14 апреля, Минский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы слесарей-газовщиков, которых ранее признали виновными в трагедии в Борисове и приговорили к четырем годам в колонии-поселения. По решению Миноблсуда приговор в отношении сотрудников «Борисовгаза» оставлен без изменений.

Трагический случай произошел в одном из домов Борисова в конце января 2016 года. В двух квартирах были найдены тела шестерых человек, погибших в результате отравления угарным газом из-за неисправности газовой колонки. вынес приговор по этому делу. Двух слесарей-газовщиков признали виновными в причинении смерти по неосторожности и наказали 4 годами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ровно через год суд Борисовкого района. Двух слесарей-газовщиков признали виновными в причинении смерти по неосторожности и наказали 4 годами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.