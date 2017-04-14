Жительнице Солигорска, сбившей двоих детей, дали 4 года домашней "химии"

14 апреля суд Солигорского района вынес приговор в отношении 36-летней жительницы Солигорска, которая в августе прошлого года сбила двух детей. Женщину наказали 4 годами ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа и лишением прав на 5 лет.

Суд признал женщину виновной в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.

Как выяснили следователи, жительница Солигорска управляла автомобилем Toyota и одновременно говорила по телефону. В районе деревни Чижевичи она сбила двоих детей , которые на велосипедах ехали по обочине. Брат и сестра получили серьезные травмы и до сих пор не пришли в себя, пишет TUT.by . У самой женщины есть трехмесячный ребенок.

Кроме того, осужденная будет обязана выплатить 80 тысяч рублей по иску пострадавшей стороны: 60 тысяч рублей пострадавшему в ДТП мальчику и 20 тысяч рублей – девочке. Ранее она выплатила семье 12 тысяч рублей, и эти деньги зачли в счет морального вреда.

Приговор в законную силу еще не вступил.