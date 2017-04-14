Лента RSS
Подписаться на ленту
14 апреля 2017, пятница, 17:16
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2
14. 04. 2017

Станцию метро "Купаловская" закрывали из-за сумки‍ забывчивого пассажира

В пятницу днем в Минске станция метро «Купаловская» была закрыта для посадки и высадки пассажиров в течение часа, с 14:45 до 15:46. В пресс-службе Минского метрополитена сообщили, что на платформе нашли бесхозную сумку, которую, как оказалось, оставил забывчивый пассажир.

Примерно в 14:45 «Купаловская» была закрыта, поезда на этой станции не останавливались, а следовали без остановки. В твиттер-аккаунте столичной подземки сообщили, что причиной для этого стала бесхозная сумка на платформе станции. 
 
На место вызвали саперно-пиротехническую группу, которая проверила содержимое сумки и сделала вывод о ее безопасности. Выяснилось, что в ней находились личные вещи. Станция была закрыта около часа, а сейчас работает в обычном режиме.
Это Интересно
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Похоже ты опять наступил на грабли.
— Это не я наступил на грабли, это грабли перешли в наступление.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.