Станцию метро "Купаловская" закрывали из-за сумки‍ забывчивого пассажира

В пятницу днем в Минске станция метро «Купаловская» была закрыта для посадки и высадки пассажиров в течение часа, с 14:45 до 15:46. В пресс-службе Минского метрополитена сообщили, что на платформе нашли бесхозную сумку, которую, как оказалось, оставил забывчивый пассажир.

Примерно в 14:45 «Купаловская» была закрыта, поезда на этой станции не останавливались, а следовали без остановки. В твиттер-аккаунте столичной подземки сообщили, что причиной для этого стала бесхозная сумка на платформе станции.

На место вызвали саперно-пиротехническую группу, которая проверила содержимое сумки и сделала вывод о ее безопасности. Выяснилось, что в ней находились личные вещи. Станция была закрыта около часа, а сейчас работает в обычном режиме.