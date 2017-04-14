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14. 04. 2017

На МКАД из-за несоблюдения дистанции столкнулись 8 машин

Источник фото: ГАИ Минска

Утром в пятницу, 14 апреля, на внешнем кольце Минской кольцевой автодороги произошло несколько ДТП, в которых восемь автомобилей получили повреждения. Как сообщили в ГАИ Московского района столицы, «паровоз» из машин образовался в 8:45 в крайней левой полосе.

Из-за собравшегося затора водитель Opel стал тормозить, как внезапно в него врезался Renault. В последнюю машину въехал Mercedes, а с Mercedes столкнулся Volkswagen. За ним двигался водитель BMW, который успел остановиться, однако в его задний бампер врезалась Honda. За  ними столкнулись Hyundai и Volkswagen, пишет БелТА.
 
Итого – три аварии с восемью автомобилями из-за несоблюдения дистанции. Сотрудники ГАИ составили в отношении четырех водителей административные материалы.
 
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