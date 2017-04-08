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10. 04. 2017

Финальный концерт сезона 2016/2017 Струнного оркестра ''Метаморфоза"

17 апреля Струнный оркестр “Метаморфоза” и его художественный руководитель – Павел Любомудров на сцене театрального зала Дворца профсоюзов представят минской публике жемчужины мировой классической музыки. Необыкновенно празднично в интепретации музыкантов прозвучат: Струнная серенада Петра Чайковского, романтическая музыка "Из Времен Хольберга'' Эдварда Грига. А легендарное ‘’Grand Tango’’ Астора Пьяццоллы для виолончели с оркестром заставит загореться даже самое далекое и равнодушное к классике сердце!

В уходящем сезоне оркестру ‘’Метаморфоза’’ доверили свой досуг такие компании, как Velcom, MTБанк, Национальная Академия наук Беларуси и др. Музыкантам подвластен любой стиль и направление музыки: от раннего барокко и до самых ультрасовременных саундтрэков, каверов и рок обработок групп ‘’Биттлз”, Manowar и т.д.

Солист концерта - обладатель Гран-при ‘’Молодые таланты Беларуси”, взрывной виртуоз Максим Барбаш.

Спешите погрузиться в атмосферу музыкального праздника в завершающем концерте сезона оркестра ‘’Метаморфоза”, дирижера Павла Любомудрова и солиста Максима Барбаша 17 апреля в 19:00 в театральном зале Дворца профсоюзов!
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