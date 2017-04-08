"Они мне не соперницы!": как прошло первое знакомство участниц проекта "Леди Босс — 2017"

LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банка представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

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Куда вы спешите после тяжелого трудового дня? Домой, в тренажерный зал, театр или магазин? Думаем, хоть с чем-то да угадали. А вот представьте, что в вашу и без того насыщенную жизнь врываются 11 незнакомцев, непредсказуемые испытания, сложные задания, бешеная популярность. Ко всему этому добавьте легкий дух соперничества и сверху украсьте необъятным количеством новой информации. Интересное ассорти получается, не правда ли? Все это вот-вот обрушится на хрупкие плечи участниц «Леди Босс — 2017»! На организационном собрании проекта 12 талантливых, умных, целеустремленных бизнесвумен нашей страны рассказали, как планируют все успевать и где черпают силы на участие в конкурсе. Девушки познакомились с экспертами и партнерами шестого сезона проекта о женском бизнесе.

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Любое путешествие всегда начинается с хорошо продуманного маршрута. О том, куда тропы проекта заведут наших участниц, мы рассказали на презентации «Леди Босс — 2017». Если же вкратце, то претенденткам на титул главной бизнесвумен страны придется делать то, что они никогда не делали, чувствовать то, что не чувствовали, говорить то, что ни за что бы в жизни не сказали! Готовы ли они к этому? Время покажет. Пока же на суше леди должны ознакомиться с правилами корабля, на котором отправятся в неизведанное бизнес-плавание.

Посмотрим, как это было!

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— Я рада приветствовать вас, наши самые смелые бизнесвумен страны. Да-да, тех, кто решился отправиться в путешествие под названием «Леди Босс», можно без сомнений назвать бесстрашными. Ведь именно здесь вам придется открыть не самые лестные черты своего характера, заглянуть в глаза страхам, преодолеть испытание славой и при этом остаться таким же женственными и очаровательными, — обратилась к участницам конкурса Светлана Зере, руководитель проекта «Леди Босс». — Уверена, что нынешний сезон будет насыщенным, ярким и полезным!

Итак, прежде всего каждой из 12 успешных женщин-управленцев стоит помнить о том, что с момента вступления на палубу корабля «Леди Босс» она становится медийной личностью. Милые леди, на вас смотрят, вас слушают не только подчиненные, но и вся страна! Ответственность, согласитесь, немаленькая. Будьте готовы к ярким вспышкам фотоаппаратов и компрометирующим вопросам журналистов. Да, звезды Голливуда к такому привыкают всю жизнь, однако у наших бизнес-леди времени в обрез. Именно поэтому на самом старте проекта мы решили рассказать участницам о том, что такое персональный брендинг и как это работает. Эту хитрую науку девушки изучали вместе с Натальей Крашевской, управляющим-партнером коммуникационного агентства Drive Media.

Бизнесвумен узнали, что персональный брендинг строится на имидже и репутации. Уяснили, с помощью каких инструментов выстраивается последняя. Разобрались наши леди и в компонентах успешного бренда: «упаковка» (внешний вид, голос, речь, стиль одежды); общий тон или стиль общения; четкое понимание, за или против чего вы выступаете (да-да, защищая животных и природу, не стоит твердить на весь мир, что вы любите охоту); внутренние ценности, которые выгодно выделят вас среди других; позиционирование и др. Поверьте, все это лишь малая часть того, о чем узнали девушки на тренинге. Пересказать всю «лекцию» нереально, да и незачем. Важно, чтобы полученные знания бизнесвумен применили на практике и мы вскоре увидели результат!

Наталья также рассказала о своем пути в бизнесе. Девушки с большим интересом слушали историю создания коммуникационного агентства Drive Media. Было видно, что спикер и наши участницы на одной волне. В какой-то момент лекция по персональному брендингу превратилась в дружескую беседу людей с общими интересами и взглядами.

— Все девушки — профессионалы своего дела, это видно сразу. Меня приятно удивили направления, в которых работают дамы. Женщина в «мужском бизнесе» — явление редкое, но реальное и весьма успешное. Яркое подтверждение этому — участницы проекта «Леди Босс — 2017 «! Уверена, каждая из леди с достоинством дойдет до финала и назовет этот путь одним из ярчайших в своей жизни. Единственное, что хотелось бы посоветовать дамам, — не бояться совершать ошибок! Именно они укажут направление, в котором нужно двигаться, — отметила спикер.

Информационный вечер продолжила ёмкая и душевная самопрезентация участниц. Так, леди не только познакомились друг с другом, но и поделились тем, что считают главным в своем деле.

Разоткровенничались бизнесвумен и о целях своего участия в конкурсе. Вы удивитесь, но «акулы бизнеса», несмотря на лидерские качества и привычку быть везде и во всем первой, называли главной не победу. «Хочу новых эмоций и драйва», «хочу открыть новые стороны своей личности», «хочу получить полезные навыки и незабываемый опыт», «хочу найти подруг в сфере бизнеса», «хочу посмотреть на этот мир под другим углом» — вот самые распространенные ожидания-пожелания от участия в проекте. Кто знает, возможно, в постановке правильных, по-настоящему значимых целей и кроется залог успеха?

Каждый конкурсный этап станет для них захватывающей историей, выдержанной в особенном формате. Будет «бизнес-классика», но будет и «авангард» — неожиданно провокационные задания, которые придумали для участниц организаторы. Но независимо от жанра миссия у всех этапов одна — принести участницам ощутимую пользу. Приблизить их к тому, чтобы стать «лучшей версией себя» — не только в бизнесе, но и в отношениях с собой и окружающими. Вот этого и хочется пожелать всем бизнес-леди — получить на проекте энергию, которая станет для них драйвером позитивных изменений", — отметила Елена Касперович, главный специалист по связям с общественностью Альфа-Банка.

— Милые леди, сегодня вы отправляетесь в трехмесячное путешествие, в котором вас будут преследовать абсолютно разные, порой не всегда положительные эмоции. Но бояться этого не стоит! Ведь именно такие моменты меняют нас, заставляют двигаться вперед! Поверьте, об этом по окончании конкурса вы будете вспоминать чаще всего. Я, например, во время проекта начала писать стихи. Точно так же и вы каждый день, каждый час, каждую минуту в конкурсе будете открывать новую себя! Поддержать начинания каждой из вас всегда готова питьевая вода AURA, — рассказала Алена Авдеенко, акционер и директор по продажам ОАО «Лидское пиво», участница «Леди Босс — 2016».

— Мы с удовольствием сотрудничаем с проектом «Леди Босс — 2017». Для бренда Mercedes-Benz «успех» и «престиж» — не пустые слова, точно так же, как и для участниц проекта о женском бизнесе. Мы с ними на одной волне, а это значит, что сотрудничество получится плодотворным! Mercedes-Benz всегда рад видеть в качестве своих клиентов сильных, умных и целеустремленных леди, которые двигаются с нашим брендом в одном ритме. Всем претенденткам на титул главной бизнесвумен страны хочется пожелать уверенности на пути к своей цели, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения! — поделился впечатлениями от знакомства с участницами «Леди Босс — 2017» Виталий Божок, начальник отдела маркетинга ООО «Автомобильный дом «Энергия ГмбХ».

Было видно, что участницы «Леди Босс — 2017» увлечены и вовлечены во все, что происходит. Они готовы брать и отдавать вдвойне. И это на самом старте проекта! О том, насколько в успехе важна скорость, не понаслышке знают в автомобильном доме «Энергия-ГмбХ», который и стал идеальной площадкой для первого знакомства участниц.

Проект «Леди Босс» не раз доказывал, что женская дружба существует. И даже в бизнесе, опережая ваши вопросы, добавим мы. Из года в год каждый выпуск «школы бизнес-леди» превращается в сплоченную команду, готовую вместе и в огонь, и в воду. Надеемся, что и этот сезон проекта подарит стране 12 настоящих подруг, способных вместе изменить мир. Право так рассуждать дают нам ответы наших участниц на извечный вопрос всех конкурсов — вопрос о конкуренции. «Они мне не соперницы, а люди, с кем предстоит меняться, учиться, открываться в тернистом пути под названием «Леди Босс!» — с уверенностью в один голос заявили бизнесвумен.

Организаторы проекта выражают благодарность компании «Кейтеринг-Сервис» за безупречный сервис и высочайшее качество блюд

Компания koroleva.by подарила каждой участнице конкурса бьюти-сеты профессиональной косметики от Comfort Zone

Что ж, будем внимательно следить за главными перевоплощениями этой весны в сфере женского бизнеса! А их, поверьте, будет немало. Изменения будут как внутренние (об этом чуть позже), так и внешние. О последних подробнее рассказала стилист проекта «Леди Босс» Екатерина Болотова:

— Не раз говорилось о том, что на время проекта вы, дорогие участницы, становитесь медийными личностями. Однако кроме того, что и как говорить/делать, вы должны позаботиться о своем внешнем виде. Мы решили вам немного в этом помочь и подготовили своеобразные «шпаргалки», где будет прописан дресс-код на каждый из этапов проекта. Не будет только подсказок на секретные задания. Здесь, как говорится, разрешается действовать по интуиции! Думаю, те перевоплощения, что произойдут с вами за период участия в конкурсе, вам понравятся!

Уверены в этом и мы! И подтверждений этому много! Одно из них — недавно прошедшая pre-party проекта «Леди Босс», где самые преданные проекту участницы предыдущих сезонов рассказали, как изменилась их жизнь после конкурса. Хочется верить, что претендентки на звание главной бизнесвумен страны этого года также станут частичкой большой семьи «Леди Босс» и с удовольствием будут вспоминать фееричное время проекта.

Ну, а пока о том, как успешно стартовать и в том же ритме дойти до финала, рассказали уважаемые эксперты конкурса. Своими опытом и советами они с удовольствием поделились с теми, кто взял верный курс на проект «Леди Босс — 2017». Итак, какими будут указания наших штурманов?

Ольга РАЧКО, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление», победительница «Леди Босс — 2015»: «Программа конкурса очень насыщенная. И в этом году сюрпризов будет ещё больше. Поверьте, организаторам есть чем удивить! Девушки понемногу входят в график и начинают открываться перед аудиторией. Я вижу огромный потенциал и знаю, что каждая из девушек может завоевать титул «Леди Босс — 2017″. Поэтому считаю своим долгом отметить очень важный момент. Милые девушки, проект, в котором вы сейчас участвуете, ориентирован на бизнес. Вы должны проявить себя и как леди, и как босс. Пожалуйста, помните об этом, составляя гардероб для мероприятия и фотосессий. Ведь настоящая леди всегда должна выглядеть уместно». Валерий ПАПАКУЛЬ, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»: «В прошлом сезоне проекта я был в составе жюри. Не знаю, хорошо „жюрил“ или плохо, но в этом году буду экспертом. Видимо, действительно судья из меня не очень хороший: всем оценки высокие ставлю! А вот адвокат, говорят, неплохой! Поэтому, милые леди, в этом конкурсе я полностью на вашей стороне. Готов защищать от всех возможных напастей, которые вдруг посмеют посетить вас на проекте! Однако прошу говорить вас правду, только правду и ничего, кроме правды! Искренне желать того, за чем вы пришли в проект. Уверен, что все обязательно сбудется. Кто пришел за драйвом — получит драйв, кто за новым опытом — получит опыт, кто за клиентами — клиентов и так далее! Главное — верить и сильно этого хотеть».

Ирина Тарасевич, соучредитель, финансовый директор ОДО «Ирен ЭСТЕТ»:

— Я получаю огромное удовольствие от общения с сильными и успешными участницами нынешнего сезона проекта «Леди Босс». Здесь есть у кого и чему учиться.

Спасибо организаторам за теплую атмосферу оргсобрания. Однако кто бы что ни говорил, а дух соперничества в конкурсах присутствовать должен! Ведь конкуренция — это двигатель бизнеса. И как следствие — стимул для развития.

Удачным было выбрано место для первого знакомства бизнес-леди. На протяжении всей своей истории бренду Mercedes-Benz удается сохранять утонченную спортивность в роскошном стиле. Этот класс автогиганта излучает силу и вдохновляет на новые свершения. Это во многом характеризует и руководителя бизнеса.

Полезной стала для меня информация о персональном брендинге. У нас есть 2 актива, потерю которых не восполнить, — это наше здоровье и разум. Большинство людей слишком заняты, чтобы волноваться о саморазвитии. Я же отношусь к тем, кто продолжает учиться, развивать своё мышление и заботится о своем умственном и физическом здоровье. Поэтому подобные тренинги всегда приветствую и с неутолимой жаждой черпаю новые знания.

Наталья Бураковская, партнер, адвокат группы компаний Parada+partners:

— Первое общее собрание в рамках проекта сразу показало высокий уровень всех участниц, и я рада, что атмосфера была очень располагающей к позитивному общению. Тем более что с компанией Mercedes, в офисе которой проходила наша первая встреча, у меня связаны самые теплые воспоминания юности. Первый автомобиль, за руль которого я села самостоятельно, был как раз антикварный Mercedes W114!

Настоящим подарком от организаторов был тренинг Натальи Крашевской о персональном брендинге и инструментах, которые будут полезны не только для участия в проекте, но и в моей деятельности. Работа с медиапространством — то, что нужно делать правильно, и без профессионалов тут не обойтись. Сейчас наша компания предлагает новую для Беларуси услугу — Семейный офис (Family office). Часть этой услуги — юридическая помощь бизнесменам по управлению личными делами, а такие вопросы доверяют только надежным советникам.

Уже на старте проекта я почувствовала, что собралась отличная команда доброжелательно настроенных людей. В добрый путь, «Леди Босс — 2017»!

— Впечатления от встречи с участницами самые разные. Понятно, что мы все — конкуренты, но при более близком знакомстве начинаешь понимать, что мы скорее «друзья по счастью». Каждая из бизнесвумен — интересная личность, с каждой очень хочется пообщаться поближе.

Для меня важно как можно больше узнать об участницах, зарядиться их молодой энергией, вдохновиться их идеями и мыслями, ощутить их ценности. Новые лица, встречи, диалоги — что может быть интереснее?

На мой взгляд, место для нашего более детального знакомства с проектом подобрано с удивительной точностью. Параллель напрашивалась сама собой: бренд номер один среди автомобилей и конкурс номер один в Беларуси. По-другому и быть не могло!

Из тренинга о персональном брендинге мне особенно запомнилась информация об определении типов лидерства. Попробовала определить себя как «тип». Получился «компот» из разных черт. Возможно, так всегда и бывает. Но в случае подачи себя как медийной личности, наверное, стоит определить свой имидж в соответствии со своей программой и придерживаться его — это и есть мой первый урок.

— Поехали! Только так можно описать свое состояние в начале проекта в салоне Mercedes-Benz. Я очень рада знакомству со всеми участницами и с первых минут понимаю, какой яркий и колоритный набор личностей участвует в этом сезоне конкурса «Леди Босс». Безусловно, мы уже подружились и с удовольствием общаемся. А легкий дух соперничества только добавляет некоторую перчинку в наши отношения:)

На первой встрече мы познакомились с партнёрами проекта и менторами. Для меня очень показательно, что среди них есть участницы прошлых сезонов проекта. Это еще раз доказывает, что конкурс открывает новые горизонты и остается на связи со своими верными друзьями. Я думаю, нас ждут великие приключения!

Ольга Гринкевич, генеральный директор/соучредитель сети багетных мастерских «БелБагетМастер» — www.baget.by

— Все участницы проекта очень разные. В каждой чувствуется своя харизма: кто-то серьезен, кто-то добродушен, кто-то целеустремлен. Однако конкуренции не ощущается. На мой взгляд, начинать соперничать с первого знакомства — это не лучшая стратегия. Если уж соперничать, то только с собственным «я» и ставить цели прежде всего самому себе.

Полезной для меня стала лекция о персональном брендинге. Очень интересно было узнать, что за красивой картинкой успешного человека всегда стоит титанический ежеминутный труд, продуманная стратегия и тактика.

«Леди Босс» — уникальный и интересный проект для Беларуси, а бренд Mercedes-Benz является синонимом роскоши и высочайшего класса, оставаясь одной из самых узнаваемых и желанных марок автомобилей. Разве это не лучший тандем?

— Женский бизнес давно не исключение из правил. Многие леди реализуют свои бизнес-идеи и добиваются успеха там, где мужчинам и не снилось. Не существует устойчивого словосочетания «деловой мужчина», а вот «деловая женщина» — есть. И это противоречие уже говорит о наличии гендерных проблем и, конечно, о том образе, который возникает у нас, когда мы представляем себе деловую женщину. Уверена, этот конкурс развеет все нелепые стереотипы по поводу «руководителя в юбке»! Проект поможет мне раскрыться и как леди, и как боссу. И, главное, покажет, что одно с другим совмещать можно!

Каждая из участниц проекта «Леди Босс — 2017» восхищает своей интеллектуальной независимостью. Думаю, следить за нашими шагами в конкурсе зрителю будет не скучно и полезно! Точно так же, как нам слушать лекцию Натальи Крашевской. Из медиатренинга по персональному брендингу мы узнали, как важно создавать дополнительные ценности продукта, разобрались, как правильно использовать свои креативные идеи для достижения максимального результата. Старт дан верный. Впереди — работа над собой и возможности узнавать мир с другой стороны.

Юлия Забабуха, генеральный директор компании СП «Унибелус»:

— Первая встреча с участницами проекта оставила довольно яркие эмоции. Еще бы: 12 абсолютно разных девушек на одной территории! Думаю, сезон будет жарким, а конкуренция условной. Почему? Все просто: каждая бизнес-леди пришла в проект за чем-то своим (успех, друзья, слава, клиенты), и каждая, уверена, получит свой трофей!

Автосалон Mercedes-Benz безусловно статусное место и крайне подходящее для такого проекта. Находясь среди мощных, надежных и невероятно стильных автомобилей чувствуешь, что и сама заряжаешься их силой.

Очень интересным и полезным для меня стал тренинг по развитию собственного бренда. Вся информация была адаптирована под участниц проекта, что позволило проникнуть в тему еще глубже. Думаю, я обязательно найду достойное применение полученным знаниям. Итак, начало положено правильное! Далее — только смелое плавание!

Алла Кашкан, учредитель, заместитель директора группы компаний ООО «Арт-тем» (газовое отопительное оборудование), «Служба ремонта и монтажа котлов»:

— Все участницы проекта очень открыты к диалогу и новым эмоциям. Атмосфера дружелюбия, уважения и взаимного интереса царила на протяжении всего вечера.

Очень удачно, на мой взгляд, выбрано место встречи. С одной стороны, достаточно амбициозное и современное здание, наполненное стеклом и металлом. С другой, полная прозрачность и просторность, как бы символизирующая отсутствие ограничений для идей, полная открытость и доверие.

Не оставил равнодушной и тренинг о персональном брендинге. Оказывается, простые вещи, о которых никогда не задумывалась и где-то даже не придавала им значения, могут очень существенно повлиять как на бизнес, так и на жизнь в целом. Это настоящая наука, и ей, судя по всему, придется учиться уже прямо на поле боя.

Катерина Левченко, сооснователь OrangeProcess:

— «Леди Босс» — конкурс не просто для девушек, а для девушек в бизнесе. И этот акцент становится заметен уже на организационной встрече: темп невероятный, а навыки, которые мы оттачиваем здесь, непременно пригодятся в работе.

Сейчас мы получили задание придумать идею нового бизнеса. Время на раздумья очень мало: защита проекта назначена уже через две недели! Но, я уверена, вместе с Еленой Симончук, Ириной Тарасевич и Валентиной Неизвестной мы отлично справимся. Ведь у каждой из нас есть опыт работы с проектами, дедлайн которых был «ещё вчера». А такой навык, как известно, не забудешь.

Валентина Неизвестная, управляющий партнер ООО «РСМ Бел Аудит»:

— На мой взгляд, подобралась сильная команда участниц, каждая из которых со своими выраженными чертами характера. Такая лёгкая конкуренция между бизнес-леди будет добавлять в конкурс живости. Всегда гораздо интереснее работать в коллективе, где присутствует дух соперничества. В противном случае, никакого удовольствия от проекта не получишь.

Интересным показалось мне выступление Натальи Крашевской. Что-то из тренинга по персональному брендингу я знала, что-то услышала впервые. Теперь главное — понять свои преимущества и научиться правильно ими пользоваться, оставляя положительные впечатления у окружающих.

Первый этап проекта показал, что дальше будет только интереснее. Интрига усилилась… Скоро узнаем, что нас ждет!

Надежда Ручанова, директор ActiveCloud (ООО «Активные технологии»):

— К сожалению, я не смогла присутствовать на первом собрании участниц, но с некоторыми из них успела познакомиться на презентации проекта «Леди Босс». Саму встречу я смотрела онлайн на Facebook. Спасибо организаторам за предоставленную возможность быть частью такого уникального проекта.

Все участницы — прекрасные женщины: яркие, харизматичные, с колоссальным опытом. Мы все такие разные, и это прекрасно, ведь в командных соревнованиях мы можем вдохновлять, дополнять друг друга. На данный момент все настроены очень дружественно и позитивно. Уверена, что дальше будет только лучше, ведь мы начнем раскрываться и узнавать друг друга.

Автомобильный дом «Энергия» — идеальное место для проведения организационного собрания. Роскошные машины, прекрасные женщины — идеальная совместимость! Я чувствую себя прекрасно, полна идей и готова их реализовывать!

Елена Симончук, совладелец, директор компании Cleanny (уборка домов и квартир):

— Я уже вижу коммерческую отдачу проекта: выросло число уборок после первых публикаций со мной, несколько участниц стали клиентами Cleanny. Оказывается, они давно не могли найти подходящих домработниц, а тут я. Это очень ценно, потому что развитие продаж — одна из основных моих задач в проекте.

Так получилось, что вместе с запуском «Леди Босс» мы приступили к автоматизации продаж: уже год как думаю про CRM, но не было полной картины, что и как делать. На проекте я подружилась с Катериной Левченко, которая ас в этой сфере. Итог: внедряем CRM в Cleanny.

Меня поражает, с каким увлечением каждая из «соперниц» (не поворачивается язык так сказать), относится к своему делу. С таким же азартом мы готовимся в группе и к следующему этапу. Думаю, зрителю будет с нами интересно! По-настоящему мы пока еще не конкурируем, однако что будет дальше — покажет время. Лично я планирую приобщиться к уникальным знаниям каждого члена команды «Леди Босс — 2017» и посмотреть, что из этого получится.

А мы напоминаем, что это только начало и самое интересное впереди! Приготовьтесь окунуться в мир непредсказуемости и волшебства, ведь следующим этапом будет «желтый ящик»!