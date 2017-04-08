Лента RSS
Подписаться на ленту
11 апреля 2017, вторник, 00:32
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,01
10. 04. 2017

Борьба со взятками: в казну вернули лишь пять тысяч

смотрите также Украина возглавила рейтинг коррупционных стран

С начала этого года в специальный фонд госбюджета Украины вернули всего лишь 5,1 тысячу гривен, конфискованных решением суда за коррупционные правонарушения.

Об этом свидетельствует отчет Госказначейства по состоянию за 1 марта, передает Радио Свобода.
 
При этом отмечается, что до конца года правительство намерено вернуть 11,5 миллиардов гривен, конфискованных у коррупционеров.
 
Между тем, за 2016 год в бюджет удалось вернуть только 164,9 тысяч гривен из 7,7 миллиарда гривен. А в 2015 году из 500 миллионов вернули чуть более 100 тысяч.
 
Тем временем в свежем рейтинге Украину признали самой коррупционной страной, а в ЕС недавно даже заявили, что коррупция в Украине страшнее войны.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.
Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.