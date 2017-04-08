Борьба со взятками: в казну вернули лишь пять тысяч

С начала этого года в специальный фонд госбюджета Украины вернули всего лишь 5,1 тысячу гривен, конфискованных решением суда за коррупционные правонарушения.
Источник: korrespondent.net
новость
новость
С начала этого года в специальный фонд госбюджета Украины вернули всего лишь 5,1 тысячу гривен, конфискованных решением суда за коррупционные правонарушения.
Источник: korrespondent.net
Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.
Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...