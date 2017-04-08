Борьба со взятками: в казну вернули лишь пять тысяч

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С начала этого года в специальный фонд госбюджета Украины вернули всего лишь 5,1 тысячу гривен, конфискованных решением суда за коррупционные правонарушения.

Об этом свидетельствует отчет Госказначейства по состоянию за 1 марта, передает Радио Свобода.

При этом отмечается, что до конца года правительство намерено вернуть 11,5 миллиардов гривен, конфискованных у коррупционеров.

Между тем, за 2016 год в бюджет удалось вернуть только 164,9 тысяч гривен из 7,7 миллиарда гривен. А в 2015 году из 500 миллионов вернули чуть более 100 тысяч.

Тем временем в свежем рейтинге Украину признали самой коррупционной страной, а в ЕС недавно даже заявили, что коррупция в Украине страшнее войны.

Источник: korrespondent.net