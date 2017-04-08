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10. 04. 2017

Киев – о пьяном российском дипломате: Примем меры

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что по результатам анализа инцидента с пьяным сотрудником консульства России примет меры дипломатического характера, передает Интерфакс-Украина.

Накануне в Киеве полиция остановила пьяного российского дипломата, который управлял в таком состоянии автомобилем. На него составили админпротокол, который передали в МИД.

"МИД обрабатывает имеющиеся материалы по данному инциденту. Однако каждый дипломат должен соблюдать законодательство страны пребывания. По результатам анализа будем предпринимать меры дипломатического характера", - сказала спикер ведомства Марьяна Беца.

Напомним, в позапрошлом году пьяный российский дипломат разбил машину под Киевом.

Источник: korrespondent.net
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