Подоходный налог с физических лиц. Успеть до 15 мая

1 марта наступил крайний срок подачи деклараций по подоходному налогу за 2016. Те, кто не успел этого сделать, все еще могут уплатить налог до 15 мая 2017 года. Штраф, арест и другие виды ответственности – юрист налоговой практики REVERA Юлия Гоман рассказывает, какие последствия у несвоевременной уплаты налога.

Что будет, если подать декларацию после 1 марта, но успеть уплатить налог до 15 мая 2017?

Административная ответственность за нарушение срока представления налоговой декларации (ст. 13.4 Кодекса об административных правонарушениях).

К ответственности привлекут, если налог подлежит уплате (в некоторых случаях обязательно подать декларацию, но сам налог платить не нужно; например, если налоговый резидент Беларуси в 2016 работал в России, налог с его зарплаты уже удерживали там).

Потенциальная санкция – штраф в размере 2 базовых величин. Каждый полный месяц просрочки увеличивает его на 0,5 базовой величины. т.е. итоговый штраф выйдет в пределах 80 BYN.



Что будет, если подать декларацию и уплатить налог после 15 мая 2017?

При несвоевременной уплате налога начисляется пеня. Помимо этого, неплательщика могут привлечь и к другим видам ответственности. К каким именно – зависит от суммы неуплаченных налогов.

1.Административная ответственность

а) за нарушение срока представления налоговой декларации (ст. 13.4 Кодекса об административных правонарушениях).

Применяется при одном из условий:



– если налог подлежит уплате

– если просрочка подачи налоговой декларации более 12 месяцев, но налог не подлежит уплате

Потенциальная санкция – штраф в размере 2 базовых величин. Каждый полный месяц просрочки увеличивает его на 0,5 базовой величины, но итоговый штраф – не более 10 базовых величин.

б) за умышленнуюнеуплату суммы налога (по ст. 13.6 Кодекса об административных правонарушениях)

Потенциальная санкция – штраф в размере 20 % от суммы неуплаченного налога, но не менее 5 базовых величин.

2. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты суммы налога (ст. 243 Уголовного кодекса)

а) уклонение в крупном размере – если неуплаченная сумма в 1000+ раз больше размера базовой величины на последний установленный день уплаты налога (в 2017 это 15 мая). Потенциальные санкции:



– штраф

– лишение права занимать определенные должности/заниматься определенной деятельностью

– арест

– ограничение/лишение свободы до трех лет

б) уклонение в особо крупном размере – если размер неуплаченного налога больше 2 500 базовых величин. Потенциальные санкции – до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Краткая справка по подоходному налогу

Что нужно декларировать налоговым резидентам Беларуси:



– доходы от источников за пределами Беларуси (заработная плата, вознаграждение по гражданско-правовым договорам; дивиденды и проценты; доходы от отчуждения долей в уставном фонде иностранных организаций и другие)

– некоторые доходы от источников в Беларуси, по которым налог не был удержан налоговым агентом

Как подавать налоговую декларацию:



– лично

– через представителя

– в виде почтового отправления

– через портал МНС при наличии электронно-цифровой подписи