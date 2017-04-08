Изменения в визовых правилах Беларуси с апреля 2017 года

9 апреля 2017 вступили в силу изменения в Визовые правила Республики Беларусь, которые предусмотрены постановлением Совмина № 253 от 6 апреля 2017.

1. Введены льготы при оформлении белорусских въездных виз в Национальном аэропорту «Минск»

1) Необязательно представлять документы визовой поддержки при оформлении краткосрочных въездных виз на срок до 30 суток в целях:

– деловой поездки

– участия в спортивных или культурных мероприятиях

– поездки по частным делам



2) Краткосрочные въездные визы в целях туризма могут выдаваться на основании брони в отеле или другом месте для проживания. Бронь можно выслать по факсу или другим каналам связи. Визу выдают на срок документально подтвержденной брони, но не более чем на 10 суток.

Льготы действуют для граждан благополучных в миграционном отношении государств (со списком стран можно ознакомиться в визовом разделе на сайте МИД Беларуси).

Решение о льготах принимает начальник главного консульского управления МИД, начальник управления по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления МИД и их заместители при рассмотрении заявления о выдаче визы.



2. В отделах по гражданству и миграции можно получить двукратную выездную-въездную визу

Появилась возможность оформить двукратную выездную-въездную визу сроком действия до 3 месяцев. В первую очередь, это интересно тем иностранцам, которым не нужна годовая многократная виза (при разовых выездах из Беларуси, например, только на время трудового отпуска).

Многократная выездная-въездная виза Двукратная выездная-въездная виза Срок действия 1 год, но не свыше срока действия разрешения на временное проживание или документа для выезда за границу до 3 месяцев в зависимости от срока, указанного в заявлении, но не свыше срока действия разрешения на временное проживание или документа для выезда за границу Срок выдачи 10 дней со дня подачи заявления – 6 базовых величин (138 рублей) 5 дней со дня подачи заявления – 6,5 базовых величин (149,5 рублей) 10 дней со дня подачи заявления – 3 базовые величины (69 рублей) 5 дней со дня подачи заявления – 4 базовые величины (92 рубля) 1 день со дня подачи заявления – 6 базовых величин (138 рублей)

Как видно из сравнения, основное преимущество двукратной визы – возможность оперативно оформить ее за 1 день.

При этом двукратную выездную-въездную визу можно получить несколько раз – в рамках срока действия разрешения на временное проживание или документа для выезда за границу.