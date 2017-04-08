"Боруссия" после теракта проиграла дома "Монако" – 2:3

Завершился перенесенный из-за теракта в Дортмунде первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между местной "Боруссией" и "Монако". Победу в нем одержали монегаски, они забили немцам три гола, а пропустили только два.

Счет в матче на 19-й минуте открыл футболист "Монако" Мбаппе, а уже на 35-й минуте после автогола Бендера французы повели со счетом 2:0.

После перерыва на 57-й минуте "Боруссия" отыграла один гол (отличился Дембеле), однако ближе к концовке встречи снова пропустила от Мбаппе, который воспользовался ошибкой защитников и реализовал выход один на один с вратарем.

Немного подсластил пилюлю дортмундцам Кагава, забивший на 84-й минуте, однако даже после поражения со счетом 2:3 в ответном матче "Боруссии" придется очень нелегко.