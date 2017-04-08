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12. 04. 2017

1/4 финала Лиги чемпионов. "Бавария" дома проиграла "Реалу"

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская "Бавария" уступила дома мадридскому "Реалу" со счетом 1:2. Причем испанцы могли забить намного больше, немцев не раз выручал голкипер Нойер.

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Исход матча во многом предопределило удаление Хави Мартинеса на 61-й минуте за две желтые карточки, которые он умудрился получить в течение всего трех минут, оба раза сфолив на Роналду.

До этого момента игра шла с большего на равных, хотя "Бавария" и больше атаковала. Мюнхенцы первыми за били на 25-й минуте, на 47-й мадридцы восстановили равенство на табло. До этого у "Баварии" была возможность реализовать незаслуженный пенальти (судья ошибся, зафиксировав игру рукой, которой не было), но Видаль пробил выше ворот.

За последние полчаса игры "Реал", играя против оставшегося вдесятером и к тому же "подсевшего" физически соперника, создал массу голевых моментов, но забить смог лишь однажды – Роналду оформил дубль на 77-й минуте.

В третьем матче игрового дня "Атлетико" в Мадриде переиграл английский "Лестер" с минимальным счетом 1:0.
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