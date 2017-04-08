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13. 04. 2017

В России разблокировали доступ к PornHub

Один из крупнейших в мире порноресурсов PornHub снова доступен на территории России. Об этом сообщает Лента.ру.

При попытке зайти на страницу портала на экране появляется сообщение, написанное на русском языке, о неправомерности использования сайта несовершеннолетними. Пользователь обязан ввести дату своего рождения для подтверждения возраста, и после этого PornHub работает в обычном режиме.

При этом в едином реестре ресурс до сих пор значится заблокированным.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что суд принял решение о снятии блокировки 7 апреля. Он отметил, что портал стал доступен в день рождения Рунета, но в ведомстве предпочли не сообщать об этом.

Сейчас на территории России в реестре запрещенных порносайтов также находятся популярные ресурсы для взрослых Brazzers и YouPorn. Решение о блокировке Brazzers было вынесено 31 октября 2016 года Большеглушицким районным судом Самарской области. В материалах дела говорилось о негативном воздействии порно на психику человека. YouPorn был заблокирован в июне 2016 года по тем же причинам.

14 сентября 2016 гоад в России заблокировали PornHub и еще один сайт для взрослых. После этого PornHub предложил Роскомнадзору VIP-аккаунт, однако тот отказался.

Тогда через две недели PornHub открыл всем россиянам премиум-аккаунт.

Источник: korrespondent.net
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