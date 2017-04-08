velcom представит в Минске «дом и офис будущего»

Компания velcom представит в Минске «телеком-пространство для жизни». Инновационный стенд оператор презентует на телекоммуникационной выставке «ТИБО-2017», которая пройдет с 18 по 21 апреля в белорусской столице.

Посетителям покажут, как новые технологии в самое ближайшее время изменят рабочее и домашнее пространство современных людей. Стенд будет разделен на тематические зоны, посвященные повседневной жизни и работе. В каждой из них представят по несколько решений, которые предлагают неожиданный взгляд на возможности телекоммуникационного оператора и перспективы использования новых технологий. Под стать им и ключевая идея стенда: «одна компания – много возможностей».



«Телекоммуникации сегодня выходят за рамки классического восприятия оператора связи. Сейчас они объединяют все сферы жизни, создавая дополнительные возможности для роста и развития. По сути, мы формируем новое пространство, в котором любая задача решается максимально быстро, просто и удобно», – отметил заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию компании velcom Роберт Дашян.



Первый этаж стенда откроет посетителям «3G-измерение», предложит новый подход к управлению личными финансами, а также представит захватывающий мир «интернета вещей».

Представители бизнеса, в свою очередь, смогут узнать о новых Wi-Fi-решениях, сферах использования электронной цифровой подписи и возможностях виртуальной автоматической телефонной станции. Отдельная экспозиция будет посвящена строящемуся дата-центру velcom, который станет самым большим в Беларуси.

На втором этаже стенда посетителям покажут «телевидение будущего» и представят новые возможности интернет-магазина velcom.





Каждый посетитель стенда сможет получить бонус в виде бесплатных минут внутри сети velcom. Для этого потребуется лишь установить одно из трех приложений velcom: v-рекомендует, voka или v-banking. Предусмотрен и бесплатный Wi-Fi-доступ на время выставки. Кроме того, на смартфон можно будет загрузить электронные листовки о том или ином инновационном решении. Также можно будет воспользоваться боксами для подзарядки.



Выставка откроется 18 апреля в футбольном манеже на проспекте Победителей. Она станет частью XXIV Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2017».