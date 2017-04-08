В Беларуси пройдет первая интерактивная digital-конференция по видеорекламе в интернете

20 апреля Digital-агентство ARTOX media проводит первую в Беларуси конференцию, посвященную видеорекламе в интернете. Мероприятие пройдет в кинотеатре Falcon Cinema Boutique (пр. Победителей, 20). Начало в 16.00.

Спикерами конференции выступят представители компаний Google, Partizan Production, ARTOX media и Oasis group. Они раскроют весь процесс производства и работы с видеоконтентом в интернете: от разработки идеи для видеоролика вплоть до просчета эффективности рекламных кампаний и их отражении на продажах.

Участники конференции - директора по маркетингу и маркетологи ведущих белорусских компаний. Программа мероприятия составлена таким образом, чтобы у участников появилась возможность не только узнать о последних трендах в производстве и продвижении видеоконтента, но и получить экспертное мнение от коллег, которые уже активно используют интернет-каналы для продвижения видео.

“Белорусский digital-рынок развивается стремительно, однако большинство компаний ограничивается лишь ставшими классическими каналами продвижения: SEO, контекстной рекламой и SMM. Некоторый процент компаний использует медийную баннерную рекламу. Ежедневно работая с заказчиками, мы видим, что формат видео, который по уровню вовлеченности пользователей и росту трафика, бьет все рекорды, вызывает некоторую настороженность. В большинстве случаев, это связано со стереотипами о том, что интернет-аудитория слишком молода, а производство контента обходится слишком дорого. Именно над развенчанием этих мифов и будут работать спикеры, - рассказала руководитель отдела маркетинга и PR ARTOX media Ксения Репина, - мы очень ответственно подошли к формированию программы мероприятия. Это не будет обычной конференцией с презентациями, наполненными малопонятными графиками и диаграммами. Место проведения позволило нам расширить границы. Ведь говорить о видео, не показывая его, - это, по меньшей мере, сомнительно. Поэтому гостей ждет большое количество качественного, интересного и, местами, громкого видео. Кроме этого, специально для конференции компания Google подготовила доклад о рекламе и лайфхаках YouTube именно для белорусской аудитории”.

Организаторы решили сделать мероприятие закрытым. В продажу поступит только 20 билетов. Стоимость билета составляет 120 BYN.