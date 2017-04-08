Новинки Mitsubishi на международном автосалоне в Шанхае

На 17-м Шанхайском международном автосалоне, который пройдет с 19 по 28 апреля, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) представит целый ряд моделей. Ключевыми экспонатами станут концепт-кары MITSUBISHI GT-PHEV Concept и MITSUBISHI eX Concept.

Две концептуальные модели, которые впервые будут показаны в Китае, представляют новое поколение электромобилей MMC и технологии полного привода, обозначающие направление дальнейшего развития автомобилей Mitsubishi Motors.

Кроме того, на стенде будет демонстрироваться выставочный образец модели Outlander PHEV, соответствующей критериям программы New Energy Vehicle, реализуемой правительством Китая, а также модель Outlander, которая имеет большой успех с момента запуска производства в Китае.

19 и 20 апреля на Шанхайском автосалоне – дни для прессы; с 21 по 28 апреля выставка будет открыта для широкой публики. Автосалон проводится в Национальном центре выставок и конференций (National Exhibition and Convention Center) Шанхая. Пресс-конференция ММС начнется 19 апреля в 11:00 на стенде Mitsubishi Motors в зале 4-1.

1. Концепт-кар MITSUBISHI GT-PHEV Concept: общая информация

Концепт-кар MITSUBISHI GT-PHEV Concept (название взято от концептуальной модели Ground Tourer и обозначает пригодность для путешествий по дорогам с самым разнообразным покрытием.) представляет новое поколение внедорожного кроссовера с передовой системой подзаряжаемого гибридного привода (PHEV) собственной разработки ММС. В данную систему входят три электродвигателя и технология управления полным приводом.

• Эффектное оформление передней части автомобиля воплощает дизайнерскую концепцию DYNAMIC SHIELD компании ММС. Такой дизайн визуально акцентирует функциональную значимость передней части для защиты самого автомобиля и находящихся в нем людей. Горизонтальные линии на боковинах MITSUBISHI GT-PHEV Concept подчеркивают стиль высокотехнологичного кроссовера SUV, а также его устойчивость в движении. Рельефные, «мускулистые» линии кузова добавляют эмоциональной выразительности, подчеркивая брутальность автомобиля. При этом выверенное и утонченное внешнее оформление отражает динамичность модели, дополняемую идеальной проработкой мельчайших деталей.

• В салоне MITSUBISHI GT-PHEV Concept использован принцип горизонтальной ориентации передней панели, визуально расширяющий внутреннее пространство.

• PHEV включает в себя мощную тяговую аккумуляторную батарею нового поколения, три высокопроизводительных и сверхэффективных электродвигателя, а также двигатель внутреннего сгорания, специально сконструированный для системы PHEV. Данная система отличается не только улучшенными динамическими характеристиками, но и расширенными возможностями генерации электроэнергии. Такое сочетание обеспечивает автомобиль с повышенной проходимостью великолепными динамическими характеристиками, а также обеспечивает максимальный комфорт для длительных поездок. Запас хода автомобиля только на электрической тяге составляет до 120 км, а показатель общего запаса хода - свыше 1200 км.

• Силовой агрегат обеспечивает работу системы постоянного полного привода за счет трех электродвигателей. Один из них задействован для передней оси, два других электродвигателя расположены на задней оси. В сочетании с интеллектуальной системой полного привода (S-AWC), являющейся собственной разработкой ММС, уровень управляемости и курсовой устойчивости автомобиля достигает новых высот.

• Концепт-кар MITSUBISHI GT-PHEV Concept также оснащен новейшими коммуникационными технологиями. Благодаря их использованию, автомобиль получает информацию о маршруте, погоде и состоянии дорожного покрытия. Данная информация позволяет управлять потреблением электрической энергии и расходом топлива, а также настраивать работу системы полного привода в соответствии с текущими условиями движения.

2. Концепт-кар MITSUBISHI eX Concept: общая информация

MITSUBISHI eX Concept (от electric X (кроссовер)) – это компактный концептуальный SUV, использующий силовую установку на базе двух электродвигателей нового поколения в сочетании с технологиями управления полным приводом ММС.

• Внешне этот автомобиль объединил в себе стилистику купе и элегантность универсала «shooting brake» (данный тип кузова получил свое название от британских охотничьих конных повозок и сочетает в себе черты купе с нисходящей задней частью (как у хэтчбека)). В дизайне передней части использована концепция DYNAMIC SHIELD компании MMC.

• Во внутренней отделке автомобиля использованы разные цветовые решения, привнося в просторный салон атмосферу яркой элегантности в спортивном стиле.

• Электрическая силовая установка включает в себя мощную тяговую аккумуляторную батарею нового поколения и компактные, высокопроизводительные и сверхэффективные электродвигатели. Общий запас хода составляет 400 км. Размещение тяговой батареи под днищем автомобиля обеспечивает снижение уровня центра тяжести. Благодаря этому MITSUBISHI eX Concept, оснащенный системой полного привода на базе двух электродвигателей (по одному в передней и задней части автомобиля) и интегрированной системой управления динамикой (S‑AWC), отличается интуитивной управляемостью и выдающейся курсовой устойчивостью.

• В концепт-каре MITSUBISHI eX Concept также реализованы сетевые решения, основанные на информационных системах нового поколения, а также технологии автономного движения, разработанные на базе передовых систем активной безопасности.