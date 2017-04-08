Банк ВТБ принял участие в облагораживании минского парка имени М.Павлова

Предприятия и организации Московского района столицы приняли участие в мероприятиях по облагораживанию парка имени М.Павлова, приуроченных к юбилею района. В рамках трудового праздника «Московскому району — 40 лет!» вдоль русла реки была высажена аллея из 40 шаровидных ив, а также установлены 12 арт-скамеек, изготовленных предприятиями района.

Среди организаций, принявших участие в облагораживании парковой зоны, банк ВТБ (Беларусь), «Вагоноремонтный завод», «Мингорсвет», «Минский метрополитен» и другие. В торжественных мероприятиях приняли участие представители администрации района, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и Мингорсовета, активисты общественных объединений.

К юбилею также приурочены и другие мероприятия, в числе которых праздники микрорайонов и дворов, творческие программы, торжественные собрания, фотовыставки.

Московский район - один из самых молодых и перспективных в Минске, второй в городе по территории и количеству населения. Здесь расположены крупные предприятия, ведущие высшие учебные заведения Беларуси.