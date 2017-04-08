Более половины белорусов мечтают изменить внешность

Более половины совершеннолетних белорусов планируют что-то изменить в своей внешности. Причем если раньше большинство из них стремились похудеть, то сейчас – набрать мышечную массу и получить рельефное тело. Такими данными поделились организаторы социального эксперимента Exponenta Active Battle, проводящие исследование в области здорового образа жизни и эффективности различных видов физической активности.

Белорусы увлеклись модой на здоровый образ жизни: готовы работать над своим телом и менять рацион питания. По данным Белстата, около половины населения заботится о своем самочувствии, а почти каждый четвертый (27% жителей) занимается спортом и физкультурой. Чаще всего белорусы осваивают ЗОЖ, чтобы хорошо выглядеть и укрепить здоровье, несколько реже – в надежде на долголетие и как дань моде. Однако не всем хватает для этого воли и времени: по оценкам экспертов, около трети жителей не решаются сделать первый шаг.

Самыми популярными в Беларуси направлениями остаются бег, фитнесс, плавание и езда на велосипеде. В качестве последних трендов – кроссфит и воркаут. Белорусы в вопросах физкультуры оказались большими прагматиками, чем, скажем, немцы или французы: выбирают те направления, которые позволяют получить видимый эффект. Если его не достигают – разочаровываются и бросают. Лишь малая часть населения занимается спортом для общего тонуса и хорошего настроения.

Тенденции подтверждает и социальный эксперимент Exponenta Active Battle, который привлек около 2 тыс. человек. Так, около половины добровольцев (48%) выразили желание правильно питаться и заниматься спортом ради красивого рельефа тела. При этом лишь 38% потенциальных участников захотели похудеть. Еще меньше зожевцев (всего 14%) видят в физических нагрузках способ снять стресс и поднять психологический настрой.

Что интересно, если раньше здоровый образ жизни был популярен в основном среди молодежи, то сейчас на него переходят и люди постарше. Гендерный перевес тоже уходит в прошлое: вслед за мужчинами в спортивные залы потянулись и девушки. «Подходы при этом часто разные. Так, женщины связывают здоровый образ жизни, прежде всего, с правильным питанием, тогда как мужчины – со спортом», – пояснила организатор проекта Exponenta Active Battle Ольга Зотова.

Белорусам в целом свойственно делать что-то одно: либо сидеть на диете, либо истязать себя в спортзале. «Хотя без правильного питания физические нагрузки не всегда дают результат, равно как наоборот. При этом белорусы испытывают дефицит белка, без которого невозможно хорошо себя чувствовать и красиво выглядеть, – отметила врач-диетолог Ольга Авчинникова. – Нужные аминокислоты, конечно, можно найти в мясе, твороге, куриных яйцах и кисломолочном напитке Exponenta, белка в котором хватает на целый день. Но с засильем фастфуда и магазинной кулинарии люди стали замещать белок углеводами и, соответственно, полнеть, особенно при отсутствии физнагрузок».

Те же, кто тренируются, чаще всего делают это дома – заниматься в спортзалах предпочитает лишь каждый четвертый. «ЗОЖ постепенно становится частью культуры белорусов. Но не все так гладко: многие годами портят свое здоровье и тело неправильными диетами и нагрузками, – считает инструктор по фитнессу Павел Аракелян. – Хотя чтобы была польза для организма, нужно вести полноценную жизнь, заниматься спортом без перегибов и питаться сбалансированно. В Европе это давно стало потребностью, мы же пока к этому только подходим».

Белорусам взяться за здоровье часто мешает работа. «Многие полагают, что ежедневная работа заменяет потребность в физкультуре. А потом мучатся бессонницей и «разбитым» состоянием в течение дня. Регулярные занятия спортом устраняют эту проблему. Мышцы могут оставаться в тонусе лишь, когда человек совершает 8-10 тысяч шагов в день, хотя современные люди проходят вдвое меньше», – подчеркнул психолог Сергей Шлапак.

Больше всего почитателей здорового образа жизни в Минске. Но тренд добрался и до регионов – фитнесс и правильное питание начали осваивать в областных и районных центрах. Хуже всего обстоят дела в сельской местности, где спорт в лучшем случае представлен физическим трудом.

«Принцип прост: чем крупнее город, тем лучше развита инфраструктура и тем больше возможностей и стимулов заниматься собой, – убеждены эксперты. – В какой-то мере ЗОЖ – это лекарство для мегаполисов. Хотя в Европе очень много небольших городков и поселков, ратующих за здоровье. Но, как правило, их отличает высокий уровень жизни».

Сейчас в Беларуси проходит социальный эксперимент Exponenta Active Battle, который позволит определить эффективность каждого вида спорта. Добровольцам предстоит изменить рацион питания и освоить один из шести популярных видов физической активности: EMS, бег, силовые тренировки, кросс-фит, бокс или TRX. Проект привлек внимание почти 2 тыс. человек, из которых будет выбрано шесть участников. Результаты их тренировок и советы экспертов будут доступны всем желающим.