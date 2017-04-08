velcom запустил новый тарифный план для смартфонов "Удобный"

Компания velcom представила новый тарифный план «Удобный» с включенными минутами и «базовым» количеством мегабайт мобильного интернета – и все это при минимальных расходах.

Абоненты нового тарифного плана получают 300 минут внутри сети velcom для звонков друзьям, родным и близким, а также 300 МБ интернет-трафика, чтобы идти в ногу со временем и оставаться онлайн. Если же поводов для разговоров по мобильному телефону оказалось намного больше, и вы «проговорили» все включенные минуты – не переживайте! В «Удобном» тарифном плане предусмотрено и это – стоимость дополнительных звонков в 3G-сети составляет всего 2 копейки за минуту, а значит, вы можете совершать звонки в самой большой 3G-сети в стране и экономить на связи.

Дополнительно все новые абоненты при подключении на тариф «Удобный» получат специальные бонусы: 750 минут в 3G-сети velcom и скидку 50% на абонентскую плату в течение 90 дней – абонплата в рамках акции составит всего 2,45 рубля в месяц!

Новый тарифный план определенно придется по вкусу тем, кто по-прежнему отдает предпочтение «живому» телефонному общению, кто любит много звонить – и хотел бы это делать при минимальных расходах. Оценят новое предложение, и те, кто недавно перешел с кнопочного телефона на смартфон и потихоньку осваивает все его возможности, в том числе и в качестве интернет-пользователя. Тем, кто еще раздумывает о покупке смартфона, рекомендуем обратить внимание на современные модели, доступные в рассрочку с тарифным планом «Удобный».

Подключиться на новый тарифный план можно во всех фирменных центрах продаж и обслуживания velcom, интернет-магазине, а также у официальных поверенных компании.