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14. 04. 2017

В России поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы

В России в результате столкновения грузового поезда со школьным микроавтобусом погибли два человека, еще один пострадал. Авария произошла на железнодорожном переезде в Нововаршавском районе Омской области в пятницу, 14 апреля.

Погибли водитель и сопровождающий, одного ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Всего в автобусе находились десять детей.

Представитель Западно-Сибирской железной дороги Светлана Заносова сообщила РИА Новости, что виновником аварии был водитель "Газели". По ее словам, он нарушил правила пересечения железнодорожного переезда, проехав на красный сигнал светофора и проигнорировав включенную звуковую сигнализацию.

Источник: korrespondent.net
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Россия
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