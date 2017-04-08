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14. 04. 2017

СМИ: Москва обновила бомбардировщики для Асада

Правительственная армия Сирии получила из России 10 модернизированных бомбардировщиков Су-24М2, сообщает сайт Arabian Aerospace.

По информации издания, всего сирийские ВВС получили 22 обновленных самолета Су-24. Контракт на их модернизацию был подписан в 2009 году, уже в 2010 начались работы на заводе в Ржеве.

Соглашение также предполагало подготовку сирийских пилотов и обслуживающего персонала.

Сообщается, что модернизированные Су-24М2 значительно расширят возможности сирийской авиации. Основные усовершенствования включают новую систему управления оружием, позволяющую нести более широкий спектр вооружений, в том числе современные высокоточные управляемые ракеты, но при этом отмечается, что сирийцы по-прежнему полагаются на неуправляемые бомбы ФАБ, ОФАБ и РБК.

Также самолеты оснащены новым прицельно-навигационным комплексом СВП-24 Гефест, новыми навигационными комплексами на основе GPS и ГЛОНАСС, а также системой индикации на лобовом стекле ИЛС-31.

При этом издание отмечает, что остается неизвестным, являются ли эти самолеты новой поставкой в Сирию или же глубокой модернизацией уже имевшихся на вооружении самолетов по контракту 2009 года.

Ранее сообщалось, что Россия поставила в Сирию 50 тактических ракет Точка-У. Это была крупнейшая поставка подобного оружия из всех осуществлявшихся из РФ в Сирию.

Также утверждалось, что российские военные использовали комплекс Искандер против сирийской оппозиции.

Источник: korrespondent.net
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