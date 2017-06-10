Как торговать золотом и серебром?

Несмотря на то, что очень многие игроки рынка Форекс предпочитают именно «твердые активы», наподобие пары «золото\серебро», для среднестатистического инвестора такое соотношение чаще становится темной стороной рынка, с которой он даже не хочет разбираться. Но учитывая, что в паре «золото/серебро» кроется огромный потенциал, а количество стратегий для работы с ними также не имеет дефицита. Поэтому, нужно разобраться более подробно с таким инструментом.

Соотношение золота к серебру представляет собой величину унций серебра, которая потребуется для того, чтобы приобрести одну унцию золота. Но если на словах такое соотношение не вызывает затруднений в понимании, то процесс извлечения выгоды в торговле может вызвать определенные трудности, особенно у новичков.

Как работает соотношение вечных ценностей

Если представить, что золото торгуется по цене в 400$ за унцию, а серебро по 8$, то соотношение золота к серебру будет равно 50. В наше время — это соотношение не является константой и постоянно меняется в зависимости от спроса и предложения на рынке. Заметим лишь, что в разные времена соотношение также менялось и устанавливалось правительством конкретной страны.

Первое упоминание в истории по поводу соотношения золота к серебру датируется 323 годом до нашей эры, когда за одну унцию золота приходилось отдавать 12,5 унций серебра. В расцвете Римской империи коэффициент несколько уменьшился и достиг 12. В конце девятнадцатого века соотношение драгоценных металлов было равно 15. В 1980 году начался стремительный рост золота к серебру. На тот год соотношение равнялось 17, а спустя одиннадцать лет достигло 100. К 2007 году соотношение уменьшилось вдвое и составило 51.

Несмотря на то, что в наши дни на рынке Форекс торговля вечными ценностями относительно синхронна, все же возникают ситуации, при которых появляются «экстремальные» изменения. Именно в такие моменты трейдеры и ловят свой «звездный час», зарабатывая на разнице курсовых значений.

Как вести торговлю на соотношении золота к серебру

Первоначально торговлю металлами предпочитали сторонники «твердых активов». Для них приоритет заключался не в наращивании прибыли в долларовом эквиваленте, а в накоплении как можно большего количества металла.

Суть торговли металлами заключается в подборе forex trading software и грамотном выявлении экстремальных точек. Так, например, если предположить, что соотношение достигло значения в 100, трейдер может продать одну унцию золота за сто унций серебра. После этого ему придется дождаться, пока цена снизится до минимальной отметки, например, до 50. В итоге подобной манипуляцией мы смогли добиться профита в 50% в металлическом эквиваленте. Придерживаясь данных принципов, трейдер сможет накапливать металл на своем счету, но при этом денежная его стоимость вообще не рассматривается, что также следует принимать во внимание.

Торговля металлами, конечно, не обладает той доходностью, которой могут похвастаться некоторые волатильные валюты. Но именно этот финансовый инструмент рассматривается трейдерами, обеспокоенными дефляцией, девальвацией и военными конфликтами. Исторически было доказано, что золото и серебро сохраняют свою ценность, несмотря ни на какие непредвиденные обстоятельства, угрожающие ценности национальных валют.

Сложности торговли металлами

Основная проблема в торговле драгоценными металлами заключается в грамотном определении «экстремальных» значений металла. Если соотношение серебра к золоту достигло 100, можно предположить, что это очередной экстремум. Но если данный предел удалось преодолеть и соотношение достигло 120-150, перед нами новый исторический максимум, который уже ставит forex трейдера в невыгодное положение. Если вдруг вы решите уйти с этой отметки обратно в золото, ваши металлические активы сократятся. В такой ситуации трейдеру стоит выждать, пока соотношение золота к серебру сократится до приемлемого значения. Но, как и в любой другой области рынка Форекс, никаких гарантий никто не может дать.

Поэтому, если вы намерены воспользоваться золотом и серебром для успешной торговли на рынке, регулярно контролируйте любые изменения в стоимости металлов, как в среднесрочном, так и в краткосрочном периоде. Только так вы сможете определить и спрогнозировать «экстремумы». Далее останется лишь грамотно распорядиться своим счетом и заработать на спекулятивном эффекте.

Несмотря на то, что очень многие игроки рынка Форекс предпочитают именно «твердые активы», наподобие пары «золото\серебро», для среднестатистического инвестора такое соотношение чаще становится темной стороной рынка, с которой он даже не хочет разбираться. Но учитывая, что в паре «золото/серебро» кроется огромный потенциал, а количество стратегий для работы с ними также не имеет дефицита. Поэтому, нужно разобраться более подробно с таким инструментом.

Соотношение золота к серебру представляет собой величину унций серебра, которая потребуется для того, чтобы приобрести одну унцию золота. Но если на словах такое соотношение не вызывает затруднений в понимании, то процесс извлечения выгоды в торговле может вызвать определенные трудности, особенно у новичков.

Как работает соотношение вечных ценностей

Если представить, что золото торгуется по цене в 400$ за унцию, а серебро по 8$, то соотношение золота к серебру будет равно 50. В наше время — это соотношение не является константой и постоянно меняется в зависимости от спроса и предложения на рынке. Заметим лишь, что в разные времена соотношение также менялось и устанавливалось правительством конкретной страны.

Первое упоминание в истории по поводу соотношения золота к серебру датируется 323 годом до нашей эры, когда за одну унцию золота приходилось отдавать 12,5 унций серебра. В расцвете Римской империи коэффициент несколько уменьшился и достиг 12. В конце девятнадцатого века соотношение драгоценных металлов было равно 15. В 1980 году начался стремительный рост золота к серебру. На тот год соотношение равнялось 17, а спустя одиннадцать лет достигло 100. К 2007 году соотношение уменьшилось вдвое и составило 51.

Несмотря на то, что в наши дни на рынке Форекс торговля вечными ценностями относительно синхронна, все же возникают ситуации, при которых появляются «экстремальные» изменения. Именно в такие моменты трейдеры и ловят свой «звездный час», зарабатывая на разнице курсовых значений.

Как вести торговлю на соотношении золота к серебру

Первоначально торговлю металлами предпочитали сторонники «твердых активов». Для них приоритет заключался не в наращивании прибыли в долларовом эквиваленте, а в накоплении как можно большего количества металла.

Суть торговли металлами заключается в подборе forex trading software и грамотном выявлении экстремальных точек. Так, например, если предположить, что соотношение достигло значения в 100, трейдер может продать одну унцию золота за сто унций серебра. После этого ему придется дождаться, пока цена снизится до минимальной отметки, например, до 50. В итоге подобной манипуляцией мы смогли добиться профита в 50% в металлическом эквиваленте. Придерживаясь данных принципов, трейдер сможет накапливать металл на своем счету, но при этом денежная его стоимость вообще не рассматривается, что также следует принимать во внимание.

Торговля металлами, конечно, не обладает той доходностью, которой могут похвастаться некоторые волатильные валюты. Но именно этот финансовый инструмент рассматривается трейдерами, обеспокоенными дефляцией, девальвацией и военными конфликтами. Исторически было доказано, что золото и серебро сохраняют свою ценность, несмотря ни на какие непредвиденные обстоятельства, угрожающие ценности национальных валют.

Сложности торговли металлами

Основная проблема в торговле драгоценными металлами заключается в грамотном определении «экстремальных» значений металла. Если соотношение серебра к золоту достигло 100, можно предположить, что это очередной экстремум. Но если данный предел удалось преодолеть и соотношение достигло 120-150, перед нами новый исторический максимум, который уже ставит forex трейдера в невыгодное положение. Если вдруг вы решите уйти с этой отметки обратно в золото, ваши металлические активы сократятся. В такой ситуации трейдеру стоит выждать, пока соотношение золота к серебру сократится до приемлемого значения. Но, как и в любой другой области рынка Форекс, никаких гарантий никто не может дать.

Поэтому, если вы намерены воспользоваться золотом и серебром для успешной торговли на рынке, регулярно контролируйте любые изменения в стоимости металлов, как в среднесрочном, так и в краткосрочном периоде. Только так вы сможете определить и спрогнозировать «экстремумы». Далее останется лишь грамотно распорядиться своим счетом и заработать на спекулятивном эффекте.