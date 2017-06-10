Как сохранить свой капитал на рынке Форекс

Для трейдера рынка Форекс задача по сохранению капитала разделяется на две части. В первом случае трейдер желает сохранить свой стартовый капитал, с которого он начинал торговать. А второй подразумевает защиту полученного профита. Не стоит повторять распространенную ошибку и считать, что защита дохода относится к какой-то отдельной сделке и в остальных случаях можно пренебрегать важными правилами риск-менеджмента.

Часто начинающие трейдеры настраиваются на победу и получение прибыли, ожидая, что вот-вот в их руках окажется огромное состояние. Но именно такие игроки и попадают в категорию, которой доводится мириться с потерями. Не проходит и двое суток, как большая часть новичков теряет средства, допуская распространенную ошибку и упуская из внимания правила защиты начального капитала.

Одним из правил по сохранению капитала является минимальный стартовый лот. Не важно, какими достижениями вы можете похвастаться после работы с демо счет форекс, какие у вас на вооружении есть торговые стратегии. Прежде чем подвергать риску реальные деньги, вам следует опробовать свою методику на практике, причем, начинать следует с минимальной начальной ставки.

Второе важное правило – не следует торговать одним и тем же контрактом на разных рынках. С таким подходом вы перегрузите свой счет. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что иногда небольшое количество контрактов все же может одновременно приниматься во внимание, если вы включили подобный подход в свои торговые приоритеты и вам позволяет это сделать функционал счета.

Следующий важный момент – защита прибыли. Если вы сможете довольно долгое время удерживать баланс своего счета как минимум, на том же уровне, это уже полезный навык, который в последующем позволит получать немалую прибыль, а в этом поможет форекс брокер. Дальше останется принимать решение о том, какой подход в торговле предстоит выбрать, и когда вы планируете остановиться.

Если вам гораздо важнее сохранить прибыль, нежели пытаться словить «журавля в небе», зарабатывая огромные суммы, стоит научиться сокращать риски более быстрыми темпами, нежели риск увеличивался в лучший период. Каждый раз, осваивая новую методику или торговую систему, попытайтесь достичь критической точки. Критическая точка – это такой уровень торгового счета, при достижении которого вы не получите отрицательного показателя по депозиту, если при этом будете руководствоваться определенными навыками управления риском и капиталом.

Руководствуясь описанными выше способами, вы не только сумеете заработать желанную сумму, но еще и начнете получать удовольствие от торговли на валютном рынке Форекс.