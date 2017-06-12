Минфин: Беларусь находится в тесном переговорном контакте с МВФ

Беларусь находится в тесном переговорном контакте с Международным валютным фондом, заявил 14 июня первый замминистра финансов Максим Ермолович после расширенного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.

смотрите также Величину ЗВР в Беларуси будут рассчитывать по стандартам МВФ

"Мы находимся в довольно тесном переговорном контакте с фондом и высоко ценим это сотрудничество. Будем его продолжать", - сказал он, передает БелТА.

В свою очередь глава представительства Всемирного банкав Беларуси Ян Чул Ким на встречи с депутатами Палаты представителей отметил, что проекты ВБ реализуются в Беларуси своевременно и на высоком качественном уровне. По его словам, за последние три года удалось значительно увеличить объемы финансирования, предоставляемые стране банком, а также количество реализуемых проектов, в том числе не только инфраструктурных.

«Теперь занимаемся еще и вопросами экономического управления, управления человеческими ресурсами", - сказал глава представительства.

Он отметил, что совместными усилиями стороны смогли изменить восприятие возможностей развития и роста, которые есть у Беларуси как у государства со средним уровнем дохода. "Сейчас мы начинаем подготовку стратегии партнерства на следующий период на очень позитивной ноте, потому что Беларусь зарекомендовала себя как страна, где мероприятия и проекты реализуются своевременно, на высоком качественном уровне и с экономией денежных средств, что позволяет использовать эти сэкономленные средства для реализации новых проектов", - сказал Ян Чул Ким.