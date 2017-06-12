Минфин назвал 15 рисков для западных инвесторов в Беларуси

Беларусь планирует провести road show номинированных в долларах евробондов в США и Европе с 19 июня, сообщила пресс-секретарь министерства финансов Беларуси Ирина Комар. В зависимости от рыночных условий Беларусь планирует разместить два выпуска евробондов на 5 и 10 лет. Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

Road show будет проходить несколько недель. В рамках него пройдут презентационные акции и встречи с потенциальными инвесторами. Конкретные сроки размещения новых выпусков белорусских еврооблигаций и объем эмиссии не разглашаются до начала road show, подчеркнула пресс-секретарь, передает БелТА.

В проспекте еврооблигаций от 14 июня минфин Беларуси уделил много внимания факторам риска, связанным с инвестированием в белорусскую экономику. Среди 15 рисков (в 2011 году их было всего 6) описаны уязвимость государства перед коррупцией, перед внешними шоками, неустойчивость белорусской валюты, сложные отношения с ЕС и США, влияние конфликта на Украине, передает РБК.



Несколько рисков прямо или косвенно связаны с Россией. Кроме предостережения о том, что ухудшение отношений с Россией может негативно повлиять на поставки топлива и энергоресурсов в Беларусь и российские инвестиции в Беларусь, отмечен «непрямой отрицательный эффект» для белорусской экономики от санкций ЕС и США против российских и украинских лиц и компаний, «которые могут не позволить Беларуси торговать с некоторыми российскими контрагентами, что может оказать существенное негативное влияние на торговлю и экономику Беларуси».

Согласно документу, Минск хочет поддерживать хорошие отношения одновременно и с Россией, и Западом, и Китаем. Так, в нем отмечается, что, несмотря на «существенные экономические и политические отношения с Россией», в оценке российско-украинского конфликта Беларусь заняла «нейтральную позицию». При этом, говорится в проспекте, Беларусь «целенаправленно работает над сближением с западными странами», «отношения с ЕС улучшаются», «страна ускорила переговоры с ВТО с целью присоединиться к организации». Кроме того, страна недавно согласилась пустить в капитал своих компаний Китай, который стал вторым крупнейшим кредитором белорусского правительства после России.

Также отмечается, что у Беларуси и России периодически возникают разногласия в нефтегазовых вопросах. В частности, подчеркивается риск пересмотра нефтегазовых соглашений. Помимо этого, минфин указывает на риски срыва или задержки строительства БелАЭС, которая должна ликвидировать зависимость страны от импорта электроэнергии (10–20% потребностей), но при этом строится российской компанией за российские деньги.