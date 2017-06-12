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16. 06. 2017

Нацбанк: в "БСБ Банк" почти нет депозитных счетов физлиц

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

В ЗАО "БСБ Банк" почти не осталось депозитных счетов физлиц. Об этом сообщил 15 июня в эфире телеканала ОНТ пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко. По его словам, в основном в работе с гражданами банк обслуживает текущие расчетные счета, в том числе с использованием банковской платежной карточки, эмитированной банком.

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Как сообщается, деньги вкладчикам вернут в рублях и валюте – соответственно депозитам. Этим займется Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов.

Информация о месте, времени и порядке возврата появится позже.  
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