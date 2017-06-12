Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июня 2017, пятница, 13:32
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,11
16. 06. 2017

Замглавы СК уволен из-за болезни

Источник фото: Следственный комитет

Генерал-майор юстиции Валерий Гайдученок освобожден от должности заместителя председателя Следственного комитета Беларуси. Соответствующий указ №214 президент Александр Лукашенко подписал 16 июня.

Валерий Гайдученок уволен со службы в запас по болезни, сообщили в Администрации главы государства.

Валерий Гайдученок родился в 1965 году в Октябрьском районе Гомельской области. В 1990 году окончил БГУ по специальности "правоведение", служил в системе органов внутренних дел Беларуси. 28 ноября 2011 года назначен заместителем председателя Следственного комитета.
Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.