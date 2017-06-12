Доллар подорожал в Беларуси

На торгах 16 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,18% и составил 1,8874 рубля.
Евро подешевел на 0,03% до 2,1065 рубля.
Российский рубль снизился в цене на 0,35% до 3,2692 белорусских за 100 российских.
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Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Нацбанк: в "БСБ Банке" почти нет депозитных счетов физлиц
В ЗАО "БСБ Банк" почти не осталось депозитных счетов физлиц. Об этом сообщил 15 июня в эфире телеканала ОНТ пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко. По его словам, в основном в работе с гражданами банк обслуживает текущие расчетные счета, в том числе с использованием банковской платежной карточки, эмитированной банком.
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Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Нацбанк отзывает у БСБ Банка лицензию на операции с физлицами
15 июня стало известно, что Национальный банк Беларуси отзывает лицензию ЗАО «БСБ Банк» на осуществление отдельных банковских операций с физическими лицами. Как сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка, лицензия перестанет действовать с 26 июня 2017 года.
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Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Заявление «БСБ Банка» об изменении лицензионных полномочий
ЗАО «БСБ Банк» сообщает, что с 26 июня 2017 г. в соответствии с Решением Национального банка Республики Беларусь, Банк не осуществляет деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физических лиц.