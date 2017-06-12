Доллар подорожал в Беларуси

Нацбанк: в "БСБ Банке" почти нет депозитных счетов физлиц

В ЗАО "БСБ Банк" почти не осталось депозитных счетов физлиц. Об этом сообщил 15 июня в эфире телеканала ОНТ пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко. По его словам, в основном в работе с гражданами банк обслуживает текущие расчетные счета, в том числе с использованием банковской платежной карточки, эмитированной банком.