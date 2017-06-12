МАРТ грозит разобраться с неконкурентной борьбой в торговых сетях

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовит рекомендации о предоставлении информации об условиях доступа товаров в торговые сети, заявила замглавы МАРТ Ирина Наркевич на совещании с представителями поставщиков и торговых сетей по началу расследования дискриминационных условий предоставления полочного пространства в сетях.

По ее словам, поставщик продтоваров обязан предоставлять информацию об условиях попадания товаров на полки, но нет нормы, которая бы обязывала торговые сети размещать ее исключительно на сайте. "Мы подготовим соответствующую рекомендацию во взаимодействии с бизнесом и разместим ее на сайте министерства", - сказала замминистра, передает БелТА.

В МАРТ поступили жалобы от ОАО "Красный пищевик", ГП "Сладкая страна", ИЧУПП "Смак", ОАО "Лидахлебопродукт" о проблемах с доступам на полки и навязывании невыгодной логистической схемы поставки продукции в торговую сеть. Как отметила Ирина Наркевич, цель совещания -пресечь недобросовестные практики отдельных торговых сетей, вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству и не нарушать закон, исключив платы за полки, тестирование, скидки и бонусы.

Замминистра также отметила, что в последнее время наметилась тенденция роста сетевых игроков: если в 2015 году топ-10 в продтоварах занимали около 30%, то в 2016-м - уже 40%. «Н наметился дисбаланс в цепочке "производитель-торговля-конечный потребитель", поэтому в новых поправках в закон "О торговле" предусмотрен безбарьерный вход на рынок розницы для всех. Для тех, кто выстраивает отношения с контрагентами только с позиции рыночной силы, будут приняты ограничительные меры», - сказала она.