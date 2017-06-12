Иран заинтересовался белорусским молоком и мясом

Иран проявил интерес к поставкам белорусской молочной и мясной продукции, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Маринич, который во главе белорусской делегации 13-14 июня в Тегеране участвовал в консультациях по заключению временного соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

«В первую очередь речь идет о поставках сухого обезжиренного и сухого цельного молока, сливочного масла. Сейчас эта продукция из Беларуси на иранский рынок практически не поставляется», - сказал он, передает БелТА.

По его словам, до переговоров Беларусь посещали представители одной из компаний Ирана, которые выразили заинтересованность импортировать белорусскую молочную продукцию. «Теперь ставится задача сделать ее конкурентоспособной по цене с продукцией крупнейших производителей из Австралии, Новой Зеландии, Индии», - сказал замминистра.

При этом он отметил, что белорусская мясная продукция также не поставляется в Иран. «Договорились о создании рабочих групп с белорусской и иранской сторон, которые обсудят все возникающие вопросы. Иран не возражает против поставок. Главное, чтобы продукция соответствовала всем ветеринарным требованиям этой страны», - рассказал Леонид Маринич.

Замглавы минсельхозпрода подчеркнул, что рынок Ирана является очень перспективным, поскольку страна производит только 10 млн тонн молока на 80 млн жителей, а ежегодный импорт говядины в страну осуществляется не менее чем на 400 млн долларов.