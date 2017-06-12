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16. 06. 2017

Россиянин пытался ввезти в Беларусь револьвер и книгу Гитлера

Россиянина будут судить в Гродно за попытку перевезти через границу револьвер, патроны и книгу Гитлера. Суд пройдет 22 июня в суде Гродненского района в открытом режиме.

Гражданина РФ обвиняют в незаконном приобретении, хранении и перевозке через границу Беларуси огнестрельного оружия и боеприпасов, передает БелТА.

В пункт пропуска Брузги из Польши он прибыл в автомобиле под управлением литовца. У пассажира под одеждой нашли револьвер, а в конструктивных полостях салона машины -  46 патронов для пистолета Браунинг, картечь, кинжал и книгу Mein Kampf Адольфа Гитлера 1941 года издания, которая находится в списке экстремистских материалов.
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