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16. 06. 2017

Лукашенко отметил прогресс в реабилитации пострадавших от радиации районов

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июня я, посещая Полесский государственный радиационно-экологический заповедник в Хойникском районе, отметил значительный прогресс, достигнутый за последние 20 лет в вопросе реабилитации пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий.

«За эти 20 лет очень многое изменилось. Здесь люди живут, как и во всей Беларуси. Это самая большая для меня радость, один из результатов этого президентского периода - то, что сделал белорусский народ. Он не просто сохранил, он вернул к жизни эти территории. Это главный результат», - сказал он, передает БелТА.

По его словам, результаты проделанной работы в том числе отражены в экономических показателях. Так, в Гомельской области удалось удвоить и утроить производство продуктов питания в различных сегментах. "А покупают только чистую продукцию. Жесточайший контроль", - сказал президент.
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