Объем промышленного производства Беларуси вырос на 6%

В январе – мае объем промышленного производства в Беларуси текущих ценах составил 35,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106% к уровню января – мая 2016 года. В том числе горнодобывающей промышленности – 103%, обрабатывающей – 106,5%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 105,7%, водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, ликвидации загрязнений – 97,9%.

смотрите также ВВП Беларуси вырос на 0,9%

Индекс промышленного производства за май к маю 2016 года составил 108,4%, к апрелю 2017 года – 100,3%, сообщили в Национальном статистическом комитете.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь – май превысил уровень аналогичного периода 2016 года. Наибольший прирост отмечен в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 19,3%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 18,5%), производстве химических продуктов (на 17,9%), производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 9,9%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 9,7%), производстве электрооборудования (на 9,1%).

За январь-май в Беларуси было произведено продукции сельского хозяйства в текущих ценах на 4 млрд рублей, или на 0,1% больше по сравнению с январем – маем 2016 года. Выращено скота и птицы (в живом весе) 753,1 тыс. тонн (на 2,2% больше), произведено молока – 2,94 млн тонн (на 2,2% больше).

На 1 июня численность крупного рогатого скота в сельхозорганизациях составила 4,3 млн голов (рост на 0,5%), в том числе коров – 1,4 млн голов (на 0,3% больше). Численность свиней снизилась на 0,5% до 2,8 млн голов.