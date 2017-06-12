Белорус продал почку, чтобы отдохнуть в Египте

Сразу трое граждан Беларуси стали жертвами черных трансплантологов. Преступную схему по продаже донорских органов раскрыли в Косово в 2008 году, белорусские правоохранители вели расследование несколько лет.

Всего три белоруса стали жертвами «черных трансплантологов». Одного прооперировали в Косово, другого – в Эквадоре, у третьего изъяли почку в Киеве. Операции проходили некачественно, из-за чего у доноров остались многочисленные шрамы и появились проблемы со здоровьем, сообщает СТВ.

Первому завербованному злоумышленники пообещали 10 тыс. долларов, но всю сумму не заплатили, потребовав привести еще одного донора.

Примечательно, что доноры, которым было до 25 лет, не нуждались остро в деньгах. Один из потерпевших продал почку, чтобы сыграть свадьбу и провести отпуск в Египте. Другой за полученные деньги купил скутер и ноутбук.