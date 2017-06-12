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19. 06. 2017

"БСБ Банк" нашел партнера для обслуживания физлиц

ЗАО «Белорусско-Швейцарский банк «БСБ Банк» и ОАО «Белорусский народный банк» (БНБ-Банк) заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических лиц. В рамках него "БСБ Банк" предлагает физлицам, в том числе владельцам зарплатных проектов и ИП, по упрощённой процедуре перевести счета физлиц на обслуживание в "БНБ-Банк".

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При этом клиенты и далее смогут обращаться в БСБ Банк по вопросам выпуска и сопровождения карт БНБ-Банка, пользоваться офисами и другими сервисами и продуктами БСБ Банка, сообщили в БСБ-Банке.

Достигнуты договоренности, по которым при переходе клиенты БСБ Банка получат условия  аналогичные действующим, при этом появятся дополнительные услуги и новые сервисы. Станут доступны новые возможности платежных карт, включая опции овердрафтного кредитования, оформления кредитных карт с грейс-периодом,  бесплатного увеличения уровня карты, расширение сети банкоматов, срочные депозиты в рублях и иностранной валюте на привлекательных условиях, а также новые предложения по кредитованию на специальных условиях.

Клиентам БСБ Банка выпустят новые платежные карты БНБ-Банка, с помощью которых можно будет снимать средства в банкоматах БСБ Банка и БНБ-Банка. Затем запланировано объединение банкоматных сетей двух банков. Оформить заявку на перевод счетов физических лиц в БНБ-Банк юрлица и ИП смогут посредством систем СДБО (клиент-банк или интернет-банк), физлица - посредством SMS сообщения с мобильного телефона. 
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