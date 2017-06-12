В ДТП на трассе Минск-Могилев погибла девушка

Ранним утром 18 июня на 26-м километре трассы Минск - Могилев на границе Минского и Червенского районов в кювет опрокинулся Volkswagen. Житель Борисова не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП погибла пассажирка 1996 года рождения. Трое пассажиров 1997, 1995 и 1989 годов рождения, а также водитель 1991 года рождения травмированы. Никто из них ремнем безопасности пристегнут не был, передает abw.by.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. Водитель 24 раза привлекался по ст.18.19 КоАП (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления), один раз по 18.16 КоАП (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения) и 11 раз за иные административные нарушения ПДД. У него не было прав.