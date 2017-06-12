Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июня 2017, понедельник, 12:39
+27°C
Завтра +27°C
+27°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
19. 06. 2017

В Гомеле в Соже утонул 19-летний парень

Источник фото: gomel.today

18 июня спасатели обнаружили в реке Сож тело молодого гомельчанина 1998 года рождения. Молодой человек с приятелем вечером 17 июня прогуливался неподалеку от пляжа в районе Шведской Горки Гомеля. Около 22:00 друг погибшего сообщил о его пропаже.

Поиски продолжались всю ночь. Утром в воскресенье тело молодого человека обнаружили водолазы в Соже. Проводится проверка, передает БелТА.

В минувшие выходные в Ветковском районе Гомельской области зафиксирован также утонул мужчина 1971 года рождения.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.