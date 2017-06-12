В Гомеле в Соже утонул 19-летний парень

18 июня спасатели обнаружили в реке Сож тело молодого гомельчанина 1998 года рождения. Молодой человек с приятелем вечером 17 июня прогуливался неподалеку от пляжа в районе Шведской Горки Гомеля. Около 22:00 друг погибшего сообщил о его пропаже.

Поиски продолжались всю ночь. Утром в воскресенье тело молодого человека обнаружили водолазы в Соже. Проводится проверка, передает БелТА. В минувшие выходные в Ветковском районе Гомельской области зафиксирован также утонул мужчина 1971 года рождения.