Доллар и евро подорожали в Беларуси

На торгах 19 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,4% и составил 2,115 рубля.

Доллар также подорожал – на 0,11% до 1,8895 рубля. Российский рубль стал дешевле на 0,23% до 3,2618 белорусских за 100 российских.