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19. 06. 2017

Доллар и евро подорожали в Беларуси

Источник фото: Telegraf.by

На торгах 19 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,4% и составил 2,115 рубля.

Доллар также подорожал – на 0,11% до 1,8895 рубля.

Российский рубль стал дешевле на 0,23% до 3,2618 белорусских за 100 российских.
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